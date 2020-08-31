Rusya`nın altın üretimi arttı, gümüş üretimi azaldı.
Rusya`nın altın üretimi arttı
31.08.2020 13:34
Son güncelleme : 31.08.2020 13:37
Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020 yılının ilk 6 ayında altın üretimi 135,33 tondan 138 ton seviyesine yükseldi.
Ocak-Haziran döneminde gümüş üretimi ise geçen yılın aynı dönemindeki 457,45 tondan 437,30 tona geriledi.
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|% 0,97
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|FENER
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|348.855.836
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|GUSGR
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|321.463.065
|% -3,72
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|EKGYO
|1,79
|305.507.591
|% -2,19
|
|GARAN
|6,83
|303.026.747
|% -1,30
|
|KRDMD
|3,12
|713.945.084
|% 0,97
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|EKGYO
|1,79
|305.507.591
|% -2,19
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|ZOREN
|2,81
|186.213.136
|% 1,08
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|GSRAY
|3,14
|183.111.684
|% 2,28
|
|YKBNK
|2,05
|105.873.940
|% 0,00
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|13:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3545
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|% 0,36
|
|Euro
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|% 0,84
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
|1,9557
|1,9655
|% 0,32
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,47
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|5,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|1,63
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|0,79
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,40
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|Gümüş.Ons
|27,84
|27,88
|0,36
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|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,09
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|B. Petrol
|46,49
|46,49
|0,68
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