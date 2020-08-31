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Rusya`nın altın üretimi arttı

31.08.2020 13:34

Son güncelleme : 31.08.2020 13:37
Rusya`nın altın üretimi arttı, gümüş üretimi azaldı.



Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre 2020 yılının ilk 6 ayında altın üretimi 135,33 tondan 138 ton seviyesine yükseldi.

Ocak-Haziran döneminde gümüş üretimi ise geçen yılın aynı dönemindeki 457,45 tondan 437,30 tona geriledi.


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