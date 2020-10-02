Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı daraldı
02.10.2020 11:07
Son güncelleme : 02.10.2020 11:09
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 13 trilyon 335,1 milyar ruble olan parasal taban, 25 Eylül haftası itibarıyla 13 trilyon 267,0 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
10:521.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.145
En Düşük
1.138
10:527,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7792
En Düşük
7,7252
10:529,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1311
En Düşük
9,0459
10:52476,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,84
|Açılış
|: 476,35
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler10:52
|MERKO
|14,52
|52.144.992
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|5.633.970
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|5.850.286
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|478.726
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|6,98
|399.473.360
|% 1,01
|
|ASELS
|18,67
|348.462.653
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,42
|235.106.788
|% 0,29
|
|GARAN
|7,09
|207.592.702
|% -0,42
|
|HURGZ
|2,36
|145.584.514
|% -3,28
|
|KRDMD
|3,42
|235.106.788
|% 0,29
|
|HURGZ
|2,36
|145.584.514
|% -3,28
|
|SISE
|6,98
|399.473.360
|% 1,01
|
|ODAS
|2,82
|100.537.898
|% 1,08
|
|GARAN
|7,09
|207.592.702
|% -0,42
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7563
|7,7618
|% 0,20
|
|Euro
|9,0887
|9,1030
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,9668
|10,0168
|% 0,20
|
|Frank
|8,3944
|8,4450
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0614
|2,0717
|% 0,17
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|2,05
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,95
|39,95
|-0,98
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, THYAO
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAA, KOZAL
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 23 artarak (% 0.02 ) 1, 047
-
11:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, OLMIP, UZERB, DENCM, YAPRK, BMELK, MERKO, EMNIS, KERVN
-
11:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MRSHL, COSMO, TKURU, ROYAL, CRFSA, TACTR, YBTAS, KSTUR, ATSYH