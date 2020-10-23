Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı daraldı
23.10.2020 11:18
Son güncelleme : 23.10.2020 11:19
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 13 trilyon 406,4 milyar ruble olan parasal taban, 16 Ekim haftası itibarıyla 13 trilyon 478,2 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
11:021.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.196
11:027,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9762
En Düşük
7,9310
11:029,4477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0562
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4489
En Düşük
9,3571
11:02488,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,88
|Açılış
|: 488,77
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
488,91
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler11:02
|POLTK
|471,90
|470.956
|% 10,00
|
|KARTN
|1.238,20
|6.644.181
|% 9,99
|
|CASA
|36,24
|164.783
|% 9,95
|
|KONTR
|11,08
|188.659
|% 9,92
|
|BEYAZ
|13,30
|1.323.802
|% 9,92
|
|BALAT
|7,57
|658.022
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|6.162.055
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|896.341
|% -9,98
|
|MERKO
|14,18
|5.009.113
|% -9,97
|
|DAGI
|12,69
|13.907.905
|% -9,94
|
|TSKB
|1,71
|433.259.987
|% -1,16
|
|GARAN
|7,10
|256.627.876
|% 0,00
|
|KATMR
|3,74
|189.616.755
|% -5,79
|
|EKGYO
|1,88
|182.334.033
|% -1,05
|
|SISE
|6,88
|168.746.762
|% 0,58
|
|TSKB
|1,71
|433.259.987
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,88
|182.334.033
|% -1,05
|
|SKBNK
|1,92
|148.536.248
|% -3,52
|
|IHLAS
|1,29
|93.194.812
|% 4,03
|
|KATMR
|3,74
|189.616.755
|% -5,79
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9742
|7,9768
|% 0,49
|
|Euro
|9,4416
|9,4472
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,3969
|10,4490
|% 0,40
|
|Frank
|8,7562
|8,8090
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|4,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|-0,15
|
Seans Raporu
11:02
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11:13XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 4, 062.00 milyon TL de
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11:13CEOEM
Yüzde 5.83 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 994, 955 adet işlem
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11:09ULAS
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 095, 159 adet işlem
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11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TKFEN, BIMAS
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11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TCELL, GUBRF