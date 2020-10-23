Rusya`nın parasal tabanı daraldı















Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 13 trilyon 406,4 milyar ruble olan parasal taban, 16 Ekim haftası itibarıyla 13 trilyon 478,2 milyar rubleye geldi.

Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.