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Rusya`nın parasal tabanı genişledi

09.10.2020 11:16

Son güncelleme : 09.10.2020 11:18
Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.



Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 13 trilyon 267,0 milyar ruble olan parasal taban, 2 Ekim haftası itibarıyla 13 trilyon 301,7 milyar rubleye geldi.

Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.


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