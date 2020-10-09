Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı genişledi
09.10.2020 11:16
Son güncelleme : 09.10.2020 11:18
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 13 trilyon 267,0 milyar ruble olan parasal taban, 2 Ekim haftası itibarıyla 13 trilyon 301,7 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
11:011.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.157
En Düşük
1.151
11:017,9397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
11:019,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
11:01488,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,98
|Açılış
|: 488,43
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
488,77
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler11:00
|IDEAS
|11,66
|4.518.214
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|6.784.434
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|42.819.767
|% 9,98
|
|DOBUR
|26,66
|33.858
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|807.176
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|852.472
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|521.678.482
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|351.137.370
|% 1,00
|
|KERVT
|7,09
|198.742.636
|% 8,08
|
|TUPRS
|82,10
|157.776.620
|% 0,31
|
|TUKAS
|10,82
|149.236.320
|% 6,71
|
|SISE
|6,90
|521.678.482
|% 1,62
|
|USAK
|2,25
|136.392.077
|% 7,14
|
|GARAN
|7,04
|351.137.370
|% 1,00
|
|GSDHO
|2,33
|101.987.391
|% 1,75
|
|ODAS
|3,18
|129.693.455
|% 0,95
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9333
|7,9383
|% -0,07
|
|Euro
|9,3515
|9,3599
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2586
|10,3100
|% 0,20
|
|Frank
|8,6427
|8,6948
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1104
|2,1209
|% 0,01
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|19,77
|
|Altın Gr.
|488
|488
|5,05
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,13
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,14
|