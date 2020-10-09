Rusya`nın parasal tabanı genişledi















Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 13 trilyon 267,0 milyar ruble olan parasal taban, 2 Ekim haftası itibarıyla 13 trilyon 301,7 milyar rubleye geldi.

Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.