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Rusya`nın petrol ihracatı gelirleri yüzde 40 azaldı

07.10.2020 16:04

Son güncelleme : 07.10.2020 16:09
Rusya`nın petrol ihracat geliri ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 49 milyar dolara geriledi.



AA

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalarak 160 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 40 azalışla 49 milyar dolar oldu. Rusya'nın petrol ürünleri ihracatı ise ocak-ağustos döneminde 2019'a kıyasla yüzde 2 azalarak 93 milyon tona düşerken, geliri de yüzde 30 gerileyerek 30 milyar dolara indi.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yılın tamamında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti. Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.


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