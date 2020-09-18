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S. Arabistan`dan Yemen`e 204 milyon dolarlık 3 anlaşma

18.09.2020 07:28

Son güncelleme : 18.09.2020 07:28
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Yemen`e 204 milyon dolar desteği öngören 3 anlaşma imzaladı.



AA

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 138 milyon dolar değerindeki ilk anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'yla (WFP) yapıldığı ifade edildi.

Sağlık alanında destek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile 46 milyon dolarlık ikinci bir anlaşma yapıldığı aktarılan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile de 20 milyon dolarlık üçüncü bir anlaşma imzalandığı kaydedildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da salı günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BM'nin yardım projelerine destek vermediğini belirtmişti.

Lowcock, yardım vaatlerinin yerine getirilmemesinin, insanları hayal kırıklığına uğrattığını ifade etmişti.

BM yardım programları, Yemen'e yardım planına sadece talep edilen miktarın yüzde 30'u oranında destek alabilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. 


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