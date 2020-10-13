Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 10,4 yükseldi.
Sanayi üretimi açıklandı
13.10.2020 10:04
Son güncelleme : 13.10.2020 10:52
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 16 artış görüldü.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 artış gösterdi.
Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyordu.
10:421.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
10:427,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9091
En Düşük
7,8718
10:429,3087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0244
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3353
En Düşük
9,2846
10:42487,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 487,36
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler10:40
|DAGHL
|13,31
|194.765
|% 10,00
|
|KLGYO
|14,08
|9.875.247
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|2.361.665
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|607.016
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,64
|495.762.331
|% 4,30
|
|GARAN
|7,12
|202.414.131
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,60
|197.044.736
|% 0,56
|
|PETKM
|4,65
|175.636.113
|% 0,43
|
|SASA
|17,41
|172.821.357
|% 2,53
|
|ODAS
|3,64
|495.762.331
|% 4,30
|
|KRDMD
|3,60
|197.044.736
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,84
|86.930.159
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,04
|94.208.907
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,73
|74.509.196
|% 0,58
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8935
|7,8990
|% 0,13
|
|Euro
|9,3031
|9,3095
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,2634
|10,3149
|% -0,09
|
|Frank
|8,6385
|8,6905
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0995
|2,1101
|% 0,17
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-3,03
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|0,05
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 21 kaybederek (% -0.25 ) 1, 304
-
10:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DAGHL, KLGYO
-
10:55XU100
Endeks 1, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 4, 136.00 milyon TL de
-
10:55MERKO
Yüzde 9.97 oranında artışla 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 293 adet işlem
-
10:54PRKAB
Yüzde 6.66 oranında artışla 16.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 476, 016 adet işlem