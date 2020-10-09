AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor.
Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
09.10.2020 15:39
Son güncelleme : 09.10.2020 15:40
AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Ekim Salı günü açıklanacak ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 6,7 artış yönünde oldu.
Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 2,4 azalış ile yüzde 11,5 artış aralığında yer aldı.
Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 0,9 azalış kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise temmuzda yıllık yüzde 4,4, aylık yüzde 8,4 artış göstermişti.
15:251.162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.162
En Düşük
1.151
15:257,9113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8945
15:259,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0143
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,3073
15:25486,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,40
|Açılış
|: 486,84
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,37
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler15:23
|IDEAS
|11,66
|5.187.242
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|20.203.194
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|600.350
|% 9,99
|
|TKURU
|495,20
|1.632.179
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|SISE
|6,93
|1.081.340.815
|% 2,06
|
|GARAN
|7,08
|676.614.551
|% 1,58
|
|ASELS
|18,21
|484.746.783
|% 0,61
|
|KERVT
|6,95
|474.337.740
|% 5,95
|
|KRDMD
|3,46
|441.912.684
|% 2,06
|
|SISE
|6,93
|1.081.340.815
|% 2,06
|
|KRDMD
|3,46
|441.912.684
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,78
|195.812.119
|% 1,71
|
|TSKB
|1,12
|119.406.858
|% 2,75
|
|USAK
|2,21
|232.075.919
|% 5,24
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9159
|7,9201
|% -0,29
|
|Euro
|9,3408
|9,3465
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1938
|10,2449
|% -0,44
|
|Frank
|8,6175
|8,6694
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1005
|2,1110
|% -0,46
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|19,29
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|46,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|32,86
|
|Yarım
|1.551
|1.590
|15,90
|
|Çeyrek
|778
|795
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,12
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|-0,33
|
Seans Raporu
15:23
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