Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Satılan her 10 otomobilden 7`si otomatik vites

06.10.2020 11:28

Son güncelleme : 06.10.2020 11:31
Türkiye`de bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle satılan her 10 otomobilden 7`sini otomatik vites araçlar oluşturdu.



AA

Günümüzde otomobil satın alırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli bir rol oynuyor.

Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik vites otomobillere ilgi dünya genelinde ve Türkiye'de artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75,5 büyüyerek 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

Yalnızca otomobil satışları, 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 70 artarak 388 bin 690 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,2 yükselişle 104 bin 931 adede ulaştı.

Otomatik vites satışları yüzde 73,9 arttı

Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Eylül sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 269 bin 798 adetle yüzde 69,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 118 bin 892 adetle yüzde 30,6'lık paya sahip oldu.

İlk yarıda satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 67,9, satışı da 155 bin 145 adet olarak belirlenmişti.

Böylece otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 73,9 artış gösterdi.

Otomatik vites araçlarda segment payı dağılımı

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 92,8 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 69,1'le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 53,1 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

2000cc üstü otomobil satışlarının payı yüzde 0,2

Öte yandan, otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 72,1 artarak yüzde 94,9 pay,1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,9 yükselişle yüzde 1,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 1,7'lik artışla yüzde 0,2 pay aldı.

Ayrıca otomobil pazarı segmentlerine göre, eylül sonunda pazarın yüzde 87,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 245 bin 503 adetle yüzde 63,2, B segmenti otomobiller de 91 bin 536 adetle yüzde 23,5 pay aldı.


ETİKETLER
otomobilotomatikvites




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:151.166
Değişim :  0,48% |  5,55
Açılış :  1.165  
Önceki Kapanış :  1.161  
En Yüksek
1.167 En Düşük
1.163
BIST En Aktif Hisseler11:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 85,80 1.511.882 % 10,00  
DYOBY 10,91 44.738.598 % 9,98  
UZERB 37,90 11.976 % 9,98  
EMNIS 58,40 463.871 % 9,98  
TACTR 16,88 933.025 % 9,97  
daha fazla
11:13 Alış Satış %  
Dolar 7,7686 7,7723 % 0,10  
Euro 9,1470 9,1537 % 0,05  
Sterlin 10,0296 10,0799 % -0,20  
Frank 8,4440 8,4949 % -0,08  
Riyal 2,0625 2,0728 % -0,06  
daha fazla
11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -5,52  
Altın Gr. 476 476 -1,27  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,20 24,25 -0,14  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,03  
B. Petrol 41,28 41,28 -0,01  
Seans Raporu 11:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru