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Target rekor satış seviyesine ulaştı

19.08.2020 15:56

Son güncelleme : 19.08.2020 15:59
ABD`nin önde gelen perakendecilerinden Target Corp, karşılaştırılabilir satışlarında büyümenin en iyi çeyrek dönemini yaşadığını ve online satışlarının neredeyse üçe katlandığını bildirdi.



Target mali yılının 1 Ağustos'ta sona eren ikinci çeyreğinde karşılaştırılabilir satışlarında ilk çeyreğe göre çift haneli büyüme sağladı. Elektronik satışları yüzde 70'ten fazla arttı.

Online ve mağaza satışları bir arada değerlendirildiğinde, satışlarda büyüme yüzde 8,2 olan beklentilerin üzerinde yüzde 24,3 arttı. Dijital satışlar yüzde 195 yükseldi.

İkinci çeyrekte net kar, geçen yılın aynı dönemindeki 938 milyon dolardan 1,69 milyar dolara çıktı. Toplam ciro yüzde 24,7 artarak 22,98 milyar dolar oldu.


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