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Tarım ÜFE ağustos ayında arttı

14.09.2020 10:59

Son güncelleme : 14.09.2020 11:01
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,36 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,22 artışla 179,91 değerine ulaşan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,74 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,54, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,27 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,81 düşüş, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,55 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,01 artış görüldü.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt grup yüzde 5,6 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. En az artış gösteren diğer alt gruplar, yüzde 7,9 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 9,59 ile yağlı meyveler olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık, artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30,5 ile üzüm, yüzde 30,39 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 27,47 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.

Ağustosta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 9,77 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,35 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 2,75 ile üzüm takip etti.

Ağustosta artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 4,49 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 2,62 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 2,23 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olarak kaydedildi.

Endekste kapsanan 86 maddeden, 28'inin ortalama fiyatında azalış olurken, 8'inin ortalama fiyatında değişim olmadı, 50'sinin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.


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