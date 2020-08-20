TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi













DHA

TCMB, "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de 10'ar milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi.

TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 18 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."

TCMB'nin likidite sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geneleksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü yüzde 11.3 ve Çarşamba günü yüzde 11.27 düzeyinde oluştu.

TCMB ayrıca, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin Çarşamba gününden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü, Salı günü yaptığı açıklamada şöyle duyurdu:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."