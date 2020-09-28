Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TCMB`nin resmi rezerv varlıkları azaldı

28.09.2020 10:20

Son güncelleme : 28.09.2020 10:21
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 83,8 milyar dolar oldu.



AA

TCMB tarafından, Aüustos 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,2 azalarak 83,8 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 14,1 azalarak 38,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0,3 azalarak 43,4 milyar dolar indi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ağustosta yüzde 2,8 artarak 25,6 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 20,3 milyar doları anapara, 5,3 milyar ABD doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 64 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 26,3 milyar dolar bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,7 azalarak 31,5 milyar dolar oldu. 


ETİKETLER
merkez bankasıresmirezerv




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:061.130
Değişim :  0,48% |  5,39
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.130 En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler10:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 37,42 3.502.250 % 9,99  
TKURU 855,40 5.256.433 % 9,99  
MERKO 9,92 2.574.121 % 9,98  
YAPRK 48,50 3.235.616 % 9,98  
SUMAS 47,22 403.306 % 9,97  
daha fazla
10:04 Alış Satış %  
Dolar 7,7377 7,7425 % 1,10  
Euro 8,9968 9,0036 % 1,08  
Sterlin 9,8541 9,9035 % 1,25  
Frank 8,2907 8,3406 % 0,94  
Riyal 2,0559 2,0663 % 1,00  
daha fazla
10:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.862 -0,42  
Altın Gr. 461 461 2,61  
Cumhuriyet 3.060 3.105 7,00  
Tam 3.046 3.121 17,87  
Yarım 1.472 1.510 8,64  
Çeyrek 738 755 4,32  
Gümüş.Ons 22,74 22,78 -0,12  
Gümüş Gr. 5,61 5,62 -0,02  
B. Petrol 42,02 42,02 -0,39  
Seans Raporu 10:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru