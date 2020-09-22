Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Toparlanma hala belirsiz, dengesiz`

22.09.2020 11:04

Son güncelleme : 22.09.2020 11:05
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "İkinci Dünya Savaşı`ndan bu yana en büyük ekonomik şok" diye nitelendirdiği Covid-19 krizinden çıkışın "hala belirsiz, aynı zamanda dengesiz ve yetersiz" olduğu uyarısı yaptı.



DHA

Fransız ve Alman parlamenterlere bir konuşma yapan Lagarde, toparlanmanın, Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olacağını vurguladı.

Avrupa Birliği üyelerinin, doğru ulusal ve Avrupa politikalarının uygun bir şekilde uygulanması durumunda, tek tek elde edilebilecek başarıların çok daha fazlasının, hep birlikte başarılacağının altını çizen Lagarde, Avrupa düzeyinde, dijital firmalar için ölçek ekonomileri sağlamaya yardımcı olmak için Dijital Tek Pazara doğru ilerlemeyi hızlandırmak gerektiğine işaret etti.

Politika yapıcıların, finans sektörünün, sermayeyi gereken yerlere dağılımını sağlayabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğine dikkat çeken Lagarde, "Bir başka deyişle, bankacılıkta da birliği kurararak, büyük sermaye piyasaları birliğini oluşturmalıyız" diye ekledi.


ETİKETLER
lagardeecbtoparlanma




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:491.088
Değişim :  0,13% |  1,45
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.094 En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler10:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 6,27 7.396.851 % 10,00  
ISBIR 2.142,90 1.577.174 % 10,00  
LINK 51,10 29.242.961 % 9,99  
TLMAN 31,26 7.690.335 % 9,99  
CRFSA 19,82 6.935.613 % 9,99  
daha fazla
10:49 Alış Satış %  
Dolar 7,6592 7,6626 % 0,40  
Euro 8,9792 8,9895 % 0,11  
Sterlin 9,7269 9,7756 % -0,28  
Frank 8,3312 8,3814 % 0,21  
Riyal 2,0382 2,0484 % 0,45  
daha fazla
10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.901 -11,97  
Altın Gr. 467 467 -2,13  
Cumhuriyet 3.101 3.148 -52,00  
Tam 3.088 3.165 -51,60  
Yarım 1.493 1.531 -24,96  
Çeyrek 749 765 -12,48  
Gümüş.Ons 24,01 24,06 -0,70  
Gümüş Gr. 5,88 5,89 -0,18  
B. Petrol 41,47 41,47 0,03  
Seans Raporu 10:49
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru