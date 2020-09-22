Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "İkinci Dünya Savaşı`ndan bu yana en büyük ekonomik şok" diye nitelendirdiği Covid-19 krizinden çıkışın "hala belirsiz, aynı zamanda dengesiz ve yetersiz" olduğu uyarısı yaptı.
`Toparlanma hala belirsiz, dengesiz`
22.09.2020 11:04
Son güncelleme : 22.09.2020 11:05
DHA
Fransız ve Alman parlamenterlere bir konuşma yapan Lagarde, toparlanmanın, Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olacağını vurguladı.
Avrupa Birliği üyelerinin, doğru ulusal ve Avrupa politikalarının uygun bir şekilde uygulanması durumunda, tek tek elde edilebilecek başarıların çok daha fazlasının, hep birlikte başarılacağının altını çizen Lagarde, Avrupa düzeyinde, dijital firmalar için ölçek ekonomileri sağlamaya yardımcı olmak için Dijital Tek Pazara doğru ilerlemeyi hızlandırmak gerektiğine işaret etti.
Politika yapıcıların, finans sektörünün, sermayeyi gereken yerlere dağılımını sağlayabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğine dikkat çeken Lagarde, "Bir başka deyişle, bankacılıkta da birliği kurararak, büyük sermaye piyasaları birliğini oluşturmalıyız" diye ekledi.
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