Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesinin, Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmasının, önceden öngörüldüğü gibi "V" biçiminde bir geri sıçrama yerine, büyük olasılıkla "sarsıntılı" olacağını söyledi.
`Toparlanma sarsıntılı olacak`
06.10.2020 13:02
Son güncelleme : 06.10.2020 13:03
DHA
Lagarde, ekonominin pandemi öncesi düzeylerine 2022 yılından önce dönmesinin de olası görünmediğini vurguladı; buna karşılık, ECB'nin de pandeminin olumsuz etkilerinin giderilmesine ilişkin çabaları desteklemek için de tüm aletleri kullanacağına dikkat çekti.
ECB'nin krize karşı verdiği karşılığı her zaman yeniden düzenlemeye da hazır olduğunun altını çizen Lagarde, dünyanın tüm merkez bankalarının, krizden etkilenenlere destek vermek için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.
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