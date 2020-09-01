Birçok ülkede açıklanan veriler yatırımcıların, küresel ekonomide toparlanmanın hız kazandığına ilişkin umutlarını artırınca petrol fiyatları yüzde 1.0`den çok yükseldi.
Toparlanma umutlarıyla petrol yükseldi
01.09.2020 14:42
Son güncelleme : 01.09.2020 14:46
DHA
IHS Markit'in açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık imalat sanayi, kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, Ağustos'ta 30 ayın en yüksek düzeyine yükseldiğin gösterdi.
Yine IHS Markit verileri, Almanya imalat sanayisinin de Ağustos ayında iki yılın en yüksek düzeyine tırmandığını ortaya koydu.
Bu arada, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, bu yıl ülke ekonomisinin, daha önce öngörülen yüzde 6.3 değil, yüzde 5.8 daralmasının beklendiğini açıkladı.
Bu gelişmelerin ardından, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.08 artışla 43.07 dolara, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.21 artışla 45.83 dolara çıktı.
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|% 9,99
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|YKSLN
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|25,38
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|% -10,00
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|AYCES
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|PETKM
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|
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|GSRAY
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|% 1,61
|
|PETKM
|3,89
|314.526.362
|% -0,51
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|ZOREN
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|188.952.067
|% -2,22
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|%
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|% 0,03
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|Sterlin
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|8,0789
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|% -0,23
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|Riyal
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|1,9621
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|Satış
|%
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|1.990
|21,83
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|470
|4,77
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|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|29,00
|
|Tam
|3.102
|3.180
|28,95
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|14,00
|
|Çeyrek
|752
|769
|7,01
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|Gümüş.Ons
|28,81
|28,87
|0,70
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|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,60
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