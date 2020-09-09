Türkiye`nin ağustosta altın ithalatı 37,6 ton oldu, gümüş ithalatı rekor kırdı.
Türkiye`nin altın ithalatı arttı
09.09.2020 08:41
Son güncelleme : 09.09.2020 08:41
Türkiye'nin 2020 yılı Ağustos ayında altın ithalatı geçene yılın aynı ayına göre %236,1 artışla 37 bin 611 Kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 11 bin 190 kg olmuştu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 102 bin 660 kg oldu. Böylece gümüş ithalatı rekor seviyede gerçekleşmiş oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 3 bin 858 kg olmuştu.
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4909
En Düşük
7,4760
18:058,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8277
En Düşük
8,7995
18:05465,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 464,98
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,25
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4841
|7,4871
|% 0,06
|
|Euro
|8,8180
|8,8256
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,6791
|9,7276
|% -0,07
|
|Frank
|8,1195
|8,1684
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,09
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TSKB, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK