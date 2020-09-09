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Türkiye`nin altın ithalatı arttı

09.09.2020 08:41

Son güncelleme : 09.09.2020 08:41
Türkiye`nin ağustosta altın ithalatı 37,6 ton oldu, gümüş ithalatı rekor kırdı.



Türkiye'nin 2020 yılı Ağustos ayında altın ithalatı geçene yılın aynı ayına göre %236,1 artışla 37 bin 611 Kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 11 bin 190 kg olmuştu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 102 bin 660 kg oldu. Böylece gümüş ithalatı rekor seviyede gerçekleşmiş oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 3 bin 858 kg olmuştu.


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