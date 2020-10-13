Türkiye`nin bisiklet ihracatı 50 milyon euroya dayandı















Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bisiklet endüstrisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcında tüm sektörlerde olduğu gibi durağan bir performans gösterdiğini, girdi tedarik zincirindeki belirsizlikler ve pandeminin teknik ve sosyolojik sonuçlarının öngörülememesinin sektörü temkinli hareket etmeye mecbur bıraktığını söyledi.

Yaz ayları ve toplumsal reaksiyonların Türkiye'de ve dünya genelinde netleşmesiyle bisiklete olan ilginin ciddi anlamda arttığına işaret eden Emanet, "Sektörümüzde mevsimsel eğilimlerin belirleyici olduğu akım, 2020 için çok daha genele yaygın bir trend gösteriyor. Farklı kesim ve yaş grupları, altyapının da iyileşmesi ile birlikte bisikletli yaşamı daha fazla tercih eder hale geldi. Hükümetimiz de belirli kriterler çerçevesinde bisiklete erişimi destekleyen kararları yürürlüğe koyarak aynı anda bisiklet sanayini ve kullanıcısını destekler bir iklimi oluşturdu." şeklinde konuştu.

"İhracatta AB ülkeleri önceliğini koruyor"

Esat Emanet, AB'nin Türk bisiklet sektörü açısından ihracatta konvansiyonel pazar olduğunu ve önceliğini koruduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB ve İngiltere'de yerleşik olan bisiklet kültürü, pandemi ile daha da belirgin ve değerli bir pozisyona yükseldi. Marka ve kaliteye yatırım yapan sanayicimiz, proaktif yaklaşımları neticesinde talebi yakalar ve karşılar pozisyonunu güçlendirdi. Hepimizi sevindiren bu gelişmelerin yanında 'Türk markası bisiklet' algısını erozyona uğratacak üretim ve ihracat yaklaşımları bizler için yakın gelecekteki en dikkat edilmesi gereken husus olarak ortaya çıkıyor. BİSED, bu çerçevedeki takip ve çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor ve AB nezdindeki çözüm ortakları ile sıkı teması koruyarak marka algısını en yüksek noktada tutmak için tüm enstrümanlarını kullanıyor."

Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Finlandiya gibi ülkelerin önemli ihracat destinasyonları olduğunu aktaran Emanet, "İngiltere, parlayan bir talep merkezi olarak pandemide varlığını hissettirdi. Yakın komşularımız arasında Yunanistan ile de ihracatta hareketlilikten bahsedebiliriz." diye konuştu.

"Elektrikli bisiklet segmentinde bir atılım bekliyoruz"

BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Emanet, elektrikli bisiklette önde gelen ilk 4 ülkenin Finlandiya, Hollanda, İtalya ve Fransa olduğuna işaret ederek, "2020'nin son çeyreği itibarıyla bu ülkelere ortalama ihraç değerimiz her biri için 4 milyon euro bandında seyrediyor." dedi.

Bu yılın sonunda bisiklet ve elektrikli bisiklette ihracatın 50 milyon euroyu aşmasını beklediklerini aktaran Emanet, şunları kaydetti:

"Eylül sonu itibarıyla 49 milyon euroluk ihracat gerçekleştirildi. 2020 sonu 50 milyon euroyu geçen bir ihracat rakamı olacak. Önümüzde iyi değerlendirmemiz gereken 3 aylık bir zaman dilimi var. Bu süreçte özellikle elektrikli bisiklet segmentinde bir atılım bekliyoruz.

2015-2017 aralığında sektörümüz, değer bazında en yüksek rakamlara ulaşmıştı. Dileğimiz, 2020 yılını ihracatta daha yüksek rakamlar ile kapatmak. Sektörümüzün dinamizm ve kararlılığı, yılbaşında çok daha sevindirici neticelerin habercisi gibi gözüküyor."

Sektör açısından iç piyasa dinamiklerinin de olumlu yönde geliştiğini ifade eden Emanet, "Özellikle yerel yönetimlerin de altyapı yatırımları ile daha konforlu ve güvenli bisiklet yollarının devreye alınması; kullanıcı sayısı ve konforunda büyük bir artışı da beraberinde getirmektedir." dedi.