Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye`nin bisiklet ihracatı 50 milyon euroya dayandı

13.10.2020 11:23

Son güncelleme : 13.10.2020 11:29
Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, eylül sonu itibarıyla 49 milyon euroluk bisiklet ihracatı yapıldığını belirterek, "2020 sonu 50 milyon euroyu geçen bir ihracat rakamı olacak." dedi.



Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bisiklet endüstrisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcında tüm sektörlerde olduğu gibi durağan bir performans gösterdiğini, girdi tedarik zincirindeki belirsizlikler ve pandeminin teknik ve sosyolojik sonuçlarının öngörülememesinin sektörü temkinli hareket etmeye mecbur bıraktığını söyledi.

Yaz ayları ve toplumsal reaksiyonların Türkiye'de ve dünya genelinde netleşmesiyle bisiklete olan ilginin ciddi anlamda arttığına işaret eden Emanet, "Sektörümüzde mevsimsel eğilimlerin belirleyici olduğu akım, 2020 için çok daha genele yaygın bir trend gösteriyor. Farklı kesim ve yaş grupları, altyapının da iyileşmesi ile birlikte bisikletli yaşamı daha fazla tercih eder hale geldi. Hükümetimiz de belirli kriterler çerçevesinde bisiklete erişimi destekleyen kararları yürürlüğe koyarak aynı anda bisiklet sanayini ve kullanıcısını destekler bir iklimi oluşturdu." şeklinde konuştu.

"İhracatta AB ülkeleri önceliğini koruyor"

Esat Emanet, AB'nin Türk bisiklet sektörü açısından ihracatta konvansiyonel pazar olduğunu ve önceliğini koruduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB ve İngiltere'de yerleşik olan bisiklet kültürü, pandemi ile daha da belirgin ve değerli bir pozisyona yükseldi. Marka ve kaliteye yatırım yapan sanayicimiz, proaktif yaklaşımları neticesinde talebi yakalar ve karşılar pozisyonunu güçlendirdi. Hepimizi sevindiren bu gelişmelerin yanında 'Türk markası bisiklet' algısını erozyona uğratacak üretim ve ihracat yaklaşımları bizler için yakın gelecekteki en dikkat edilmesi gereken husus olarak ortaya çıkıyor. BİSED, bu çerçevedeki takip ve çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor ve AB nezdindeki çözüm ortakları ile sıkı teması koruyarak marka algısını en yüksek noktada tutmak için tüm enstrümanlarını kullanıyor."

Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Finlandiya gibi ülkelerin önemli ihracat destinasyonları olduğunu aktaran Emanet, "İngiltere, parlayan bir talep merkezi olarak pandemide varlığını hissettirdi. Yakın komşularımız arasında Yunanistan ile de ihracatta hareketlilikten bahsedebiliriz." diye konuştu.

"Elektrikli bisiklet segmentinde bir atılım bekliyoruz"

BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Emanet, elektrikli bisiklette önde gelen ilk 4 ülkenin Finlandiya, Hollanda, İtalya ve Fransa olduğuna işaret ederek, "2020'nin son çeyreği itibarıyla bu ülkelere ortalama ihraç değerimiz her biri için 4 milyon euro bandında seyrediyor." dedi.

Bu yılın sonunda bisiklet ve elektrikli bisiklette ihracatın 50 milyon euroyu aşmasını beklediklerini aktaran Emanet, şunları kaydetti:

"Eylül sonu itibarıyla 49 milyon euroluk ihracat gerçekleştirildi. 2020 sonu 50 milyon euroyu geçen bir ihracat rakamı olacak. Önümüzde iyi değerlendirmemiz gereken 3 aylık bir zaman dilimi var. Bu süreçte özellikle elektrikli bisiklet segmentinde bir atılım bekliyoruz.

2015-2017 aralığında sektörümüz, değer bazında en yüksek rakamlara ulaşmıştı. Dileğimiz, 2020 yılını ihracatta daha yüksek rakamlar ile kapatmak. Sektörümüzün dinamizm ve kararlılığı, yılbaşında çok daha sevindirici neticelerin habercisi gibi gözüküyor."

Sektör açısından iç piyasa dinamiklerinin de olumlu yönde geliştiğini ifade eden Emanet, "Özellikle yerel yönetimlerin de altyapı yatırımları ile daha konforlu ve güvenli bisiklet yollarının devreye alınması; kullanıcı sayısı ve konforunda büyük bir artışı da beraberinde getirmektedir." dedi.


ETİKETLER
türkiyebisikletgelirihracat




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:141.179
Değişim :  0,07% |  0,78
Açılış :  1.181  
Önceki Kapanış :  1.178  
En Yüksek
1.182 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler11:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 14,08 10.251.197 % 10,00  
DAGHL 13,31 285.859 % 10,00  
KLNMA 54,25 3.887.772 % 10,00  
BMELK 14,52 916.285 % 10,00  
KERVN 2,20 2.865.980 % 10,00  
daha fazla
11:12 Alış Satış %  
Dolar 7,9064 7,9119 % 0,29  
Euro 9,3205 9,3257 % -0,08  
Sterlin 10,2623 10,3138 % -0,11  
Frank 8,6399 8,6920 % 0,02  
Riyal 2,0993 2,1098 % 0,16  
daha fazla
11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 -2,22  
Altın Gr. 487 487 -0,30  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 24,90 24,94 -0,18  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,04  
B. Petrol 41,87 41,87 0,15  
Seans Raporu 11:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru