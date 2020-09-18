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Türkiye`nin UYP verileri açıklandı

18.09.2020 10:35

Son güncelleme : 18.09.2020 10:36
Türkiye`nin temmuz ayında yurt dışı varlıkları 232,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 611 milyar dolar oldu.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 8,4 azalışla 232,1 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 2,2 artışla 611 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, temmuz sonunda eksi 378,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 344,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Aynı dönemde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 14,6 azalışla 90,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,3 düşüşle 88,1 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 1,7 azalışla 46,7 milyar dolara geriledi. Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna göre yüzde 23,3 artışla 201,8 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları 109,8 milyar dolar

Portföy yatırımları, temmuzda 2019 sonuna göre yüzde 17,5 azalarak 109,8 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 26,7 azalışla 23,9 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 57,1 düşüşle 6,6 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 4,8 azalışla 46,8 milyar dolara indi.

Diğer yatırımlar, temmuzda geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 0,5 azalarak 299,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6,2 azalarak 32,6 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 15 artarak 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,3 azalarak 63,6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3 düşüşle 93,3 milyar dolara geriledi.


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