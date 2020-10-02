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Ünlü marka 250 mağazayı kapatmayı planlıyor

02.10.2020 07:09

Son güncelleme : 02.10.2020 07:14
İsveçli giyim devi H&M gelecek yıl 250 mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu.



Giyim devi H&M, son üç aylık rapora göre 2021 yılında 250 mağazasını kapatmayı planlıyor.

Duyuru, H&M'in yılın üçüncü çeyreğinde kırılan mali durumu beklenenden biraz daha güçlü bir sonuç bildirmesiyle aynı zamanda geldi.

Firma duyurusundan sonra Stockholm Borsası'nda neredeyse yüzde beş arttı.

H&M, yılın üçüncü çeyrek dönemi için 2.365 milyon SEK vergi öncesi üç aylık kar bildirdi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 5.029 milyon SEK kar elde etmişti.

Bugünkü yatırımcılarla yapılan basın toplantısında CEO Helena Helmersson, toparlanmamız beklenenden daha iyi gidiyor ve şimdi en kötüsünün geride kaldığına inanıyoruz ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Reuters tarafından yapılan tahminlerin derlemesine göre, analistler ortalama olarak iki milyar kronun biraz üzerinde bir vergi öncesi kar bekliyorlardı.

Satışlar, bir önceki yılın aynı döneminde 62.572 milyon SEK iken bu dönem 50.870 milyon SEK olarak gerçekleşti.

H&M grubu, covid-19 durumuyla başa çıkmak için hızlı ve güçlü önlemler uyguladı. Kriz çalışması, mal alımları, yatırımlar, kiralar, personel ve finansman dahil olmak üzere işletmenin tüm bölümlerini kapsamıştır. Bu, çok beğenilen tahsilatlar ve güçlü bir maliyet kontrolü ile birleştiğinde kazançlarda hızlı bir toparlanmaya yol açtı ifadeleri hazırlanan raporda yazıldı.

HALA PANDEMİDEN ETKİLENİYOR

Eylül ayında, yerel para birimlerinde satışlar geçen yıl aynı aya göre yüzde 5 azaldı. Toplam mağaza sayısının yüzde 3'üne tekabül eden 166 mağaza ise şu anda kapalı.

H&M, "Grubun çok sayıda mağazası hala yerel kısıtlamalardan ve sınırlı çalışma saatlerinden etkileniyor" denildi.


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