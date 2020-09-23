Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
23.09.2020 09:04
Son güncelleme : 23.09.2020 09:05
AA
Ticaret Bakanlığının, "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
Tebliğ, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesini ve yürütülmesini kapsıyor.
Önceki düzenleme, vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 31 Mart 2020'ye kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebileceğini, gerekli görülmesi halinde bu sürenin Bakanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabileceğini içeriyordu.
Yapılan değişiklikle bu süre 9 ay olarak yeniden düzenlendi.
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|KRDMD
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|
|ODAS
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|YKBNK
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|372.892.920
|% 1,52
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|PETKM
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|% 1,68
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|% -0,09
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|%
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|Altın Gr.
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|Cumhuriyet
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|3.176
|28,00
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|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
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|1.544
|13,04
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