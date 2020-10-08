Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında 131 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 131 milyon dolarlık hisse senedi aldı
08.10.2020 14:47
Son güncelleme : 08.10.2020 14:59
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında net 131 milyon dolarlık hisse senedi, 479,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla 20 milyar 770,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980,6 milyon dolara yükseldi.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 365 milyon dolardan 5 milyar 916,9 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 1,5 milyon dolarlık alışla 249,6 milyon dolardan 251,1 milyon dolara ulaştı.
14:431.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
14:437,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
14:439,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0553
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
14:43481,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,39
|Açılış
|: 481,95
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ALCTL
|31,20
|53.256.847
|% 2,77
|
|AEFES
|22,52
|60.564.781
|% 1,81
|
|AFYON
|4,33
|176.584.182
|% 1,64
|
|AKCNS
|14,08
|11.681.388
|% 1,59
|
|AKGRT
|7,75
|7.965.704
|% 0,65
|
|ADEL
|22,24
|16.545.700
|% -3,39
|
|AKSUE
|11,85
|5.806.998
|% -2,79
|
|AGYO
|2,47
|19.712.603
|% -1,59
|
|AKBNK
|5,03
|204.415.391
|% -0,79
|
|ALARK
|5,97
|25.910.069
|% -0,17
|
|AKBNK
|5,03
|204.415.391
|% -0,79
|
|AFYON
|4,33
|176.584.182
|% 1,64
|
|AKENR
|2,24
|115.441.680
|% 0,00
|
|AKSA
|8,30
|80.120.325
|% 0,24
|
|AEFES
|22,52
|60.564.781
|% 1,81
|
|AKENR
|2,24
|115.441.680
|% 0,00
|
|AFYON
|4,33
|176.584.182
|% 1,64
|
|AKBNK
|5,03
|204.415.391
|% -0,79
|
|AKSA
|8,30
|80.120.325
|% 0,24
|
|AGYO
|2,47
|19.712.603
|% -1,59
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9228
|7,9302
|% 0,61
|
|Euro
|9,3249
|9,3317
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,1951
|10,2463
|% 0,39
|
|Frank
|8,5925
|8,6442
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1052
|2,1157
|% 0,46
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,46
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.172
|3.250
|30,38
|
|Yarım
|1.533
|1.572
|14,69
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,79
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, GUBRF
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TKFEN, PETKM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 88 kaybederek (% -0.27 ) 1, 049
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14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, AVOD, KLGYO, YAPRK, BEYAZ, KERVN, BASCM, BALAT, ATSYH, PRZMA
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : TUCLK, TLMAN, EGCEY, EGCYO, SNKRN, EGCYH, ROYAL, TKURU, DIRIT