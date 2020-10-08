Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yabancılar 131 milyon dolarlık hisse senedi aldı

08.10.2020 14:47

Son güncelleme : 08.10.2020 14:59
Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında 131 milyon dolarlık hisse senedi aldı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında net 131 milyon dolarlık hisse senedi, 479,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla 20 milyar 770,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 365 milyon dolardan 5 milyar 916,9 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 1,5 milyon dolarlık alışla 249,6 milyon dolardan 251,1 milyon dolara ulaştı.


ETİKETLER
DİBSŞBSdolar




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:431.149
Değişim :  -0,29% |  -3,29
Açılış :  1.157  
Önceki Kapanış :  1.152  
En Yüksek
1.159 En Düşük
1.145
BIST En Aktif Hisseler14:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 31,20 53.256.847 % 2,77  
AEFES 22,52 60.564.781 % 1,81  
AFYON 4,33 176.584.182 % 1,64  
AKCNS 14,08 11.681.388 % 1,59  
AKGRT 7,75 7.965.704 % 0,65  
daha fazla
14:43 Alış Satış %  
Dolar 7,9228 7,9302 % 0,61  
Euro 9,3249 9,3317 % 0,60  
Sterlin 10,1951 10,2463 % 0,39  
Frank 8,5925 8,6442 % 0,36  
Riyal 2,1052 2,1157 % 0,46  
daha fazla
14:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 4,46  
Altın Gr. 482 482 3,14  
Cumhuriyet 3.186 3.235 33,00  
Tam 3.172 3.250 30,38  
Yarım 1.533 1.572 14,69  
Çeyrek 769 786 7,35  
Gümüş.Ons 23,94 23,97 0,15  
Gümüş Gr. 6,09 6,11 0,06  
B. Petrol 42,78 42,78 0,79  
Seans Raporu 14:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru