Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yastık altı altınlar için yeni proje!

11.09.2020 10:58

Son güncelleme : 11.09.2020 11:15
Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR)  tarafından yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla  geliştirilen Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) ile vatandaşlar yetkili kuyumcular  aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabilecek, diledikleri zaman da  fiziki altın ya da nakit olarak çekebilecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İAR kaynaklarından alınan bilgiye göre,  Türkiye'de en az 3 bin ton olduğu öngörülen yastık altındaki altınların parasal  karşılığı milyarlarca dolara denk geliyor.

Bu kadar yüklü miktarın atıl durması dış finansmana bağımlılığı  artırırken, ülkenin ekonomik potansiyelini tam olarak kullanamamasına yol açıyor.  Bu nedenle yıllardır ekonomi çevreleri ve hükumetler, bu atıl kaynağın ekonomik  sisteme nasıl kazandırılacağı konusuna yoğunlaştı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi'nin  geliştirerek uygulamaya koyduğu son projeyle bu konuda önemli bir mesafe kat  edilmesi hedefleniyor.

İstanbul Altın Rafinerisi ile başlatılan sistemde, belirlenen  kriterlere uygun olan kuyumcular Altın Değerleme Noktası (ADN)  olarak atanıyor.  KADSİS ile vatandaşların evlerinde tuttukları altınları banka hesaplarına kolay  ve güvenli bir şekilde yatırmaları hedefleniyor.

KADSİS ile vatandaşlar kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya  giderek altınlarını güven içerisinde ekspertiz yaptırarak anında banka hesabına  24 ayar karşılığını gram cinsinden yatırabiliyor.  

Sistemin bankaların mevcut altın toplama günlerinden temel 2 farkı  bulunuyor. Bunlardan ilki, vatandaşlar banka şubesinin altın yatırma gününü  beklemeden kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya istediği zaman giderek  altınlarını banka hesabına yatırabiliyor. İkinci olarak da vatandaşlar banka  hesabına yatırdığı altını dilediği zaman fiziki olarak, yani yine altın şeklinde  çekebiliyor.

KADSİS nasıl işliyor?  

KADSİS, İstanbul Altın Rafinerisi, kamu bankaları ve yurt sathında  belirlenmiş kuyumcuların oluşturduğu üçlü bir yapıyı bir araya getiriyor. Yurt  genelinde 70'in üzerinde altın değerleme noktası test aşamasında faaliyete geçmiş  durumda. Bu sayının her geçen gün birçok ile yayılarak artacağı öngörülüyor. 

ADN'de yapılacak işlemlerin tamamı vatandaşın gözünün önünde  gerçekleşiyor.  Üstelik tüm bu işlemler, bankadan her aşamada gelen güvenlik kodu  mesajıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Bunun için vatandaşın öncelikle bir kamu bankasında altın hesabının  bulunması gerekiyor. Bunun ardından vatandaş, kendisine en yakın ADN noktası olan  kuyumcuya gidiyor. Bundan sonraki işlemlerin her aşamasında güvenlik amacıyla  bankadan cep telefonuna onay kodları geliyor.

İlk aşamada bir bilgilendirme formunun okunup imzalanmasının ardından  cep telefonuna gelecek onay koduyla KADSİS'e giriş yapılıyor. Altını teslim  ederken kamera kaydı yapılarak bu kayıt saklanıyor. ADN yetkilisiyle mutabık  kalındıktan sonra bankadan cep telefonuna gelecek onay koduyla altınların banka  hesabına transferi gerçekleştiriliyor. Son olarak sistemin üreteceği teslim  tutanağı alınarak işlem sonlandırılıyor. Bu sayede güven içinde altınlar banka  hesabına yatırılmış oluyor.

Altınlar güvenle nemalanıp, altın olarak çekilebiliyor

Uzmanlar, altını evde tutmak yerine banka hesabına yatırmanın en büyük  avantajının güvenlik olduğunu vurguluyor. Evde oluşabilecek her türlü riske  karşı banka altınları güvenle saklarken, bu durum altınlarını banka hesabına  yatıranlara da kiralık kasa masrafından kurtarma alternatifi sağlıyor.

Sistemin en önemli unsurlarından biri de yatırılan altınların hesapta   altın olarak durup, istenildiği zaman fiziki altın şeklinde çekilebilmesi.  İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk lirasına da çevirebiliyor.  Öte yandan vade süresindeki altınlar, aynı vadeli hesaplardaki gibi değerleniyor.  Böylece altın miktarı da artmış oluyor.

KADSİS'te kuyumcuya götürülen altınlar her yerde tek bir standart  değerle hesaplanıyor. Bunun karşılığı da 24 ayar gram altın olarak hesaba  geçiliyor. Alım-satım, bozdurma, nakde çevirme gibi işlemler yapılmadığı için  altının değerinden herhangi bir  masraf da düşmüyor.


ETİKETLER
yastık altı altınson haberson dakika haberSon dakika haberleri




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:011.100
Değişim :  0,11% |  1,23
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
1.105 En Düşük
1.100
BIST En Aktif Hisseler10:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DNISI 6,82 1.457.707 % 10,00  
ISBIR 1.506,40 245.543 % 10,00  
SODSN 15,07 97.066 % 10,00  
YBTAS 9.212,70 598.826 % 10,00  
LKMNH 11,78 42.208.298 % 9,99  
daha fazla
10:55 Alış Satış %  
Dolar 7,4661 7,4687 % 0,27  
Euro 8,8430 8,8477 % 0,48  
Sterlin 9,5451 9,5930 % 0,34  
Frank 8,1723 8,2215 % 0,31  
Riyal 1,9843 1,9942 % 0,23  
daha fazla
10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 -4,00  
Altın Gr. 466 467 0,36  
Cumhuriyet 3.116 3.163 8,00  
Tam 3.100 3.178 10,60  
Yarım 1.498 1.537 5,13  
Çeyrek 751 769 2,57  
Gümüş.Ons 26,69 26,73 -0,17  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,02  
B. Petrol 39,78 39,78 -0,28  
Seans Raporu 10:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru