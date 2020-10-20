`Yaygın iş kayıpları ekonomi için risk`













DHA

Bu uyarılarına karşın, mevcut mali politikalar konusundaki iyimserliğini de yineleyen Bostic, Fed'in finansal krizle mücadele için başlattığı faiz indirimi sürecini sonlandırıp, faizleri artırıp, mevcut ekonomiye destek planlarını kaldırmasının "biraz zaman" alacağını vurguladı.

Bostic, ekonomideki eşitsiz toparlanmaya bir kez daha dikkat çekerek, pandeminin farklı sektörleri, farklı biçimlerde etkilediğinin altını çizdi.