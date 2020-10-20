Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Yaygın iş kayıpları ekonomi için risk`

20.10.2020 09:04

Son güncelleme : 20.10.2020 09:05
ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic, "yaygın ve kalıcı" iş kayıplarının, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizin içindeki ülke ekonomisine önemli ölçüde risk oluşturduğunu vurguladı ve önceki piyasa koşullarına 2021 sonundan önce dönülemeyeceğine dikkat çekti.



DHA

Bu uyarılarına karşın, mevcut mali politikalar konusundaki iyimserliğini de yineleyen Bostic, Fed'in finansal krizle mücadele için başlattığı faiz indirimi sürecini sonlandırıp, faizleri artırıp, mevcut ekonomiye destek planlarını kaldırmasının "biraz zaman" alacağını vurguladı.

Bostic, ekonomideki eşitsiz toparlanmaya bir kez daha dikkat çekerek, pandeminin farklı sektörleri, farklı biçimlerde etkilediğinin altını çizdi.


ETİKETLER
fedbosticekonomi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.205
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.195  
Önceki Kapanış :  1.205  
En Yüksek
1.209 En Düşük
1.195
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 11,33 107.883.010 % 10,00  
SNGYO 2,75 152.922.342 % 10,00  
NUHCM 30,14 37.455.916 % 10,00  
RAYSG 19,14 7.295.039 % 10,00  
ISBIR 3.218,10 5.473.938 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8884 7,8908 % 0,15  
Euro 9,2909 9,2991 % 0,25  
Sterlin 10,1796 10,2306 % 0,11  
Frank 8,6338 8,6858 % 0,17  
Riyal 2,0969 2,1074 % 0,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 -2,25  
Altın Gr. 482 482 -0,56  
Cumhuriyet 3.209 3.257 3,00  
Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,45 24,50 0,07  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,02  
B. Petrol 42,29 42,29 -0,33  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru