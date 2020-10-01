Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar lirayı aştı

01.10.2020 12:45

Son güncelleme : 01.10.2020 13:03
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 15 milyar 270 milyon lira olduğunu bildirdi.



AA

TBB, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Ağustos 2020 Aylık Raporu"nu yayımladı. Söz konusu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli ve Küçük Uygulamanın "VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri" başlıklarının, sırasıyla 14'üncü ve 12'nci maddesi uyarınca Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluşturuldu.

Buna göre Ekim 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 257 adet firma (112 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 89 firma (31 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan 4'ü tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 31'i imalat sanayi, biri enerji, 3'ü inşaat, 16'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 14'ü turizm, 7'si taşımacılık, depolama ve haberleşme, biri emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 3'ü eğitim, 4'ü sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe, 5'i diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu firmaların 40'ı İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 8’i Ege’de, 8’i Doğu Marmara’da, 10’u Batı Anadolu’da, 11’i Akdeniz, 5’i Orta Anadolu’da, 2’si Batı Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Ekim 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, 749 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 4 milyar 749 milyon TL’si imalat sanayi, 4 milyar 934 milyon TL’si enerji, 65 milyon TL’si inşaat, 936 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 1 milyar 59 milyon TL’si turizm ve 209 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 275 milyon TL’si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 73 milyon TL’si eğitim, 350 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler, 1 milyar 598 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 14 milyar 998 milyon TL oldu.

FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama

Kasım 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 59 adet firma (35 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 25 firma (10 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan biri madencilik ve taşocakçılığı, 6'sı imalat sanayi, 5'i inşaat, 8'i toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2'si turizm, 3'ü diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu firmaların 11’i İstanbul’da, 2’si Ege’de, 5’i Doğu Marmara’da, 1’i Batı Anadolu’da,1’i Orta Anadolu Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Kasım 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, 15 milyon TL’si madencilik ve taşocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 41 milyon TL’si inşaat, 82 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL’si turizm ve 34 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 272 milyon TL olarak kaytılara geçti.

Böylece FYYÇA Büyük Ölçekli ve Küçük Ölçekli Uygulama kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 15 milyar 270 milyon lira oldu.


ETİKETLER
yapılandırmaTürk lirasıTürkiye Bankalar Birliği




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:481.150
Değişim :  0,37% |  4,26
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.154 En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler12:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 367,50 2.142.893 % 10,00  
MERKO 13,20 113.718.663 % 10,00  
ISBIR 3.570,70 1.646.093 % 10,00  
SODSN 26,00 85.800 % 9,98  
ORMA 15,65 431.173 % 9,98  
daha fazla
12:47 Alış Satış %  
Dolar 7,7322 7,7418 % 0,27  
Euro 9,0853 9,1002 % 0,49  
Sterlin 9,8948 9,9445 % -0,31  
Frank 8,3781 8,4286 % 0,57  
Riyal 2,0545 2,0648 % 0,35  
daha fazla
12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 11,43  
Altın Gr. 471 471 4,08  
Cumhuriyet 3.121 3.168 -2,00  
Tam 3.107 3.185 -0,18  
Yarım 1.502 1.541 -0,08  
Çeyrek 753 770 -0,04  
Gümüş.Ons 23,70 23,74 0,48  
Gümüş Gr. 5,87 5,88 0,12  
B. Petrol 42,00 42,00 -0,30  
Seans Raporu 12:47
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru