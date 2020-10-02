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Yerli üretim doğal gaz ticaretine destek

02.10.2020 11:18

Son güncelleme : 02.10.2020 11:20
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yerli üretim doğal gazın ticaretini yapan lisans sahibi şirketlerin depolama yükümlülüklerinin kaldırılmasına karar verdi. Bu kararla, maliyetlerinin azaltılması ve yerli üretim doğal gazın ticaretinin artırılması hedefleniyor.



AA

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kurumun 2016'da yürürlüğe giren Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslarda değişikliğe gidildi.

Mevcut usul ve esaslar, sadece yerli üretim doğal gaz üreterek bu gazın satışını yapan şirketleri depolama yükümlülüğünden muaf tutarken, yerli üreticilerden alınan gazın satışını yapan toptancı şirketlerin ticaretine konu olan miktarın yüzde 2'sini depolama yükümlülüğü bulunuyordu.

Yapılan değişiklikle, söz konusu toptancı şirketlerin doğal gaz depolama yükümlülükleri kaldırıldı. Bu kararla, toptancı şirketlerin depolama yükümlülüğünden doğan maliyetlerinin azalmasına destek olunması ve yerli üretim doğal gaz ticaretinin artırılması ve desteklenmesi hedefleniyor.

İthal gazda depolama yükümlülüğü yüzde 6

Öte yandan, doğal gaz ithalatçılarının depolama yükümlülüğü miktarının yüzde 100'ünün, toptan satıcıların yükümlülük miktarının ise yüzde 80'inin 1 Kasım itibarıyla yer altı doğal gaz depolarında bulundurulması zorunluluğu getirildi.

İthal gaz ticaretinde lisans sahiplerinin yıllık bazda alım-satımını yaptıkları doğal gazın yüzde 6'sını depolama yükümlülüğü bulunuyor fakat EPDK şubat ayında aldığı bir kararla bu yıla mahsus olmak üzere söz konusu oranı yüzde 2'ye indirdi.

LNG ve CNG için de depolama yükümlülüğü kaldırıldı

Ayrıca, söz konusu değişiklik kapsamında, boru hatlarının ulaşmadığı ilçelere taşımalı yöntemlerle doğal gaz ulaştırılması amacıyla dağıtım şirketlerine yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışında da depolama yükümlülüğü kaldırıldı.

Türkiye'de LNG ithalatında depolama yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, LNG satışı yapan yapan şirketlere satılan miktarının yüzde 2'sinin depolanması zorunluluğu uygulanıyordu.

Türkiye'de doğal gaz üretimi

EPDK 2019 Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'de geçen yıl 473,8 milyon metreküp doğal gaz üretildi. Üretimin yüzde 44,5'i İstanbul'da, yüzde 38,7'si Tekirdağ'da, ve yüzde 11,6'sı Kırklareli'nde gerçekleşti.

Üretimin kalan kısmı ise Çanakkale, Düzce, Edirne, Adıyaman ve Adana'da yapıldı.

Söz konusu üretim 8 toptan doğal gaz satışı lisansı sahibi üretim şirketi tarafından gerçekleştirilirken, toplam miktarın 397,3 milyon metreküpünü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üretti.


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