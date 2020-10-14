Yurt dışı lojistik merkezleri için destek müjdesi













AA

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, YDLM'lerin faaliyete geçirilmesine yönelik kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri yüzde 70 oranında ve merkez başına en fazla 5 milyon dolar tutarında desteklenecek.

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergileri dahil kira, komisyon, kullanım giderleri kapsamında destek oran ve tutarı ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YDLM başına yıllık en fazla 3 milyon dolar olarak belirlendi.

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderler ile Ticaret Bakanlığınca belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücretine, yıllık kişi başı 100 bin doları geçmemek kaydıyla, ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YDLM başına yıllık en fazla 700 bin dolar destek sağlanacak.

Kira, komisyon ve kullanım giderleri ile reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri giderlerine ilişkin desteklerden beş yıl süreyle yararlanılabilecek.

Kullanıcıların gümrükleme ve genelgeyle belirlenen diğer giderleri yıllık en fazla 100 bin dolar desteklenecek, desteklenme süresi en fazla beş yıl olacak.

Bakanlık, son 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde 50 olanlara beş yıla kadar ilave destek süresi verebilecek, toplam destek süresi 10 yılı aşmayacak.

Başvurular Ticaret Bakanlığı'na yapılacak

YDLM'lerin destek kapsamına alınması için iş birliği kuruluşlarınca fizibilite raporu hazırlanarak, ayrıntıları genelgede belirlenen projeyle Ticaret Bakanlığına başvurulması ve bu projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekecek.

Destek kapsamına alınan lojistik merkezler ticaret müşavirliği, ataşelikler veya bakanlık temsilcisinin koordinasyon ve denetimine tabii olacak.

En fazla 6 YDLM desteklenecek. Süresi bitmeden destek kapsamından çıkarılan YDLM yerine bakanlık yeni bir merkezi destek kapsamına alabilecek.

YDLM'lerde sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik hizmet verilebilecek.