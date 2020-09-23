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Zarar edip borsada uçanlar inceleniyor

23.09.2020 07:47

Son güncelleme : 23.09.2020 07:49
SPK, özsermayesi eksi olan ve son dönemde sert hareketler yaşanan hisseleri takibe aldı. Sosyal medya hesaplarından yöneticilere kadar fiyat üzerinde etkili olabilecek tüm hesaplar mercek altında.



Borsaya yeni katılan 500 bine yakın küçük yatırımcının mağdur olmasını önlemek için geçen hafta önemli düzenlemeler yapan Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şimdi de son dönemde sert fiyat hareketleri yaşanan, özellikle özsermayesini kaybetmiş şirketlerin hisselerini mercek altına aldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu tahtalardaki tüm işlemleri didik didik incelemeye başlayan SPK ve BIST yönetimi, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları da yakından takip ediyor.

SOSYAL MEDYAYA SIKI TAKİP

SPK geçen hafta yaptığı düzenleme ile borsada işlem yapma yetkisi verilenlere ve temsilcilerine verilecek para cezalarında üst sınırı 50 bin liradan 5 milyon liraya çıkarmıştı. Kurul aynı zamanda, disiplin cezalarını gerektiren fiillere yanıltıcı ve yanlış izlenim uyandırarak sosyal medya aracığıyla veya üyelik bazlı çevrim içi kapalı gruplar üzerinden sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeyi dahil etmişti.

YÖNETİCİLER DE İNCELENİYOR

Halka açıklık oranı yüzde 5'in altında olan şirketlere 1 Ocak 2021'e kadar süre tanınırken, son dönemde zarar nedeniyle özsermayesi eksi olan fakat hisselerinde sert hareketler yaşanan şirket hisseleri de takibe alındı. SPK, bu tahtalarda işlemleri tek tek incelerken, telefon görüşmelerinden sosyal medya üzerinden mesajlaşmalara kadar tüm etkileşimler de masaya yatırıldı. Tahtalardaki hareketin şirketle bağlantılı olup olmadığı da araştırma konusu olurken, özellikle yöneticilerin sermaye piyasası işlemleri soruşturuluyor. Zarar açıklayan bu şirketlerle ilgili basına yansıyan haberleri de takip eden SPK, etkileşim grupları üzerinden, yatırımcıların kararlarını etkileyip yanlış izlenim uyandırmak amacıyla yapılan yorumları inceliyor.


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