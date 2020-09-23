SPK, özsermayesi eksi olan ve son dönemde sert hareketler yaşanan hisseleri takibe aldı. Sosyal medya hesaplarından yöneticilere kadar fiyat üzerinde etkili olabilecek tüm hesaplar mercek altında.
Zarar edip borsada uçanlar inceleniyor
23.09.2020 07:47
Son güncelleme : 23.09.2020 07:49
Borsaya yeni katılan 500 bine yakın küçük yatırımcının mağdur olmasını önlemek için geçen hafta önemli düzenlemeler yapan Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şimdi de son dönemde sert fiyat hareketleri yaşanan, özellikle özsermayesini kaybetmiş şirketlerin hisselerini mercek altına aldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu tahtalardaki tüm işlemleri didik didik incelemeye başlayan SPK ve BIST yönetimi, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları da yakından takip ediyor.
SOSYAL MEDYAYA SIKI TAKİP
SPK geçen hafta yaptığı düzenleme ile borsada işlem yapma yetkisi verilenlere ve temsilcilerine verilecek para cezalarında üst sınırı 50 bin liradan 5 milyon liraya çıkarmıştı. Kurul aynı zamanda, disiplin cezalarını gerektiren fiillere yanıltıcı ve yanlış izlenim uyandırarak sosyal medya aracığıyla veya üyelik bazlı çevrim içi kapalı gruplar üzerinden sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeyi dahil etmişti.
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Halka açıklık oranı yüzde 5'in altında olan şirketlere 1 Ocak 2021'e kadar süre tanınırken, son dönemde zarar nedeniyle özsermayesi eksi olan fakat hisselerinde sert hareketler yaşanan şirket hisseleri de takibe alındı. SPK, bu tahtalarda işlemleri tek tek incelerken, telefon görüşmelerinden sosyal medya üzerinden mesajlaşmalara kadar tüm etkileşimler de masaya yatırıldı. Tahtalardaki hareketin şirketle bağlantılı olup olmadığı da araştırma konusu olurken, özellikle yöneticilerin sermaye piyasası işlemleri soruşturuluyor. Zarar açıklayan bu şirketlerle ilgili basına yansıyan haberleri de takip eden SPK, etkileşim grupları üzerinden, yatırımcıların kararlarını etkileyip yanlış izlenim uyandırmak amacıyla yapılan yorumları inceliyor.
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6749
En Düşük
7,6600
18:058,9660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9905
En Düşük
8,9486
18:05468,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,80
|Açılış
|: 468,62
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|199.069.554
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.985.595
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.473.213
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.808.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.649
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|1.128.153
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|495.230
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|10.002.115
|% -9,99
|
|MRSHL
|286,00
|29.403.474
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 1,52
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6629
|7,6649
|% 0,03
|
|Euro
|8,9468
|8,9660
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,7351
|9,7839
|% -0,20
|
|Frank
|8,3027
|8,3527
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0377
|2,0479
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-11,07
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,43
|41,43
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005