Ekonomik krizle boğuşan Güney Afrika ülkesi Zimbabve`de yıllık enflasyon gerileme eğilimi göstererek eylül ayında yüzde 659`a geriledi.
Zimbabve`de yıllık enflasyon yüzde 659`a geriledi
16.10.2020 07:30
Son güncelleme : 16.10.2020 07:35
Zimbabve Ulusal İstatistik Ajansı'nın verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 659 olurken, eylül ayında aylık bazda yüzde 101 düşüş yaşandı.
Enflasyondaki gerilemenin karaborsadaki döviz alışverişine karşı uygulanan sıkı tedbirlerin sonucu olduğu tahmin ediliyor.
Geçen yıl tedavüle sokulan yeni para birimi sonrası kriz içindeki ekonomisi yeniden darbe alan ülkede, hiper enflasyon nedeniyle 2009-2019'da sadece yabancı para birimleri kullanılmıştı.
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|325,00
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|BMELK
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|COSMO
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|190.636
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|YAPRK
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|PETKM
|4,70
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|% -3,09
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|ZOREN
|2,96
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|EKGYO
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|KRDMD
|3,66
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|% -1,35
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|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
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|Alış
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|7,9415
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|Euro
|9,2863
|9,2909
|% -0,05
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|Sterlin
|10,2080
|10,2592
|% -0,52
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|Frank
|8,6438
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|% 0,22
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|Riyal
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|Cumhuriyet
|3.204
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|Tam
|3.186
|3.265
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|Yarım
|1.540
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|Gümüş.Ons
|24,19
|24,24
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|Gümüş Gr.
|6,18
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