Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara1 Eylül öncesi yoğun mesai: Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor
HaberlerUzmanpara

1 Eylül öncesi yoğun mesai: Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

16.08.2026 - 10:12 | Son Güncellenme:

#Balıkçılık#Trabzon#Doğu Karadeniz

Doğu Karadeniz'de av yasağının 1 Eylül'de sona ermesine sayılı günler kala Trabzonlu balıkçılar hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlardan sonar cihazlarına, motor bakımlarından gövde boyalarına kadar tüm eksiklerini tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' demeye hazırlanıyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1 Eylül öncesi yoğun mesai: Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Doğu Karadeniz'de av yasağının sona ermesine sayılı günler kala Trabzonlu balıkçılar, yeni av sezonu için son hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlarını onaran balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boya işlerini, pervanelerin balans ayarı ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da son kontrolünü yapıyor. Ağlardan sonar cihazlarına, motor bakımlarından gövde boyalarına kadar tüm eksiklerini tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' demeye hazırlanıyor. Tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Trabzonlu balıkçılar, bu yıl bereketli sezon umut ediyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Diyarbakır’da ‘kuduz’ alarmı! Kedi ısırdı entübe edildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDiyarbakır’da ‘kuduz’ alarmı! Kedi ısırdı entübe edildiHaberi Görüntüle

"20 GÜN SONRA SEZON AÇILACAK"

Balıkçı Halittin Yılmaz, "Nisan ayında yasaklanan balık avı 1 Eylül'de başlıyor. Bu arada biz de hazırlık yaptık. Ağlarımızın ve teknelerimizin bakımlarını yaptık. Şu anda sezona hazır olmamıza az kaldı. 20 gün sonra sezon açılacak. Palamudun çok olduğu söyleniyor. Bakım ve onarımı çok zahmetli ve maliyetli oluyor, neredeyse 30 milyonu buluyor. Ağların bakımı, boya ve radar bakımı yapılıyor. Makinelerimizin bakımlarını da yaptırıyoruz. Her şey tamam olunca, eksiksiz denize çıkınca başarılı oluyorsun. Deniz iyi görünüyor, yeni sezonda inşallah emeğimizin karşılığını alacağız" dedi.

Haberin Devamı

"AY SONUNDA KUMANYAMIZI GÖRECEĞİZ"

Balıkçı Recep Nişancı, denize açılmak için son rötuşları yaptıklarını ifade ederek, "15 Nisan’da paydos etmiştik. Ağlarımızın bakımlarını yaptık, hazırladık. Kayıktaki tüm eksiklikleri düzenledik. A’dan Z’ye ne varsa baktık. Ay sonunda kumanyamızı göreceğiz. Yapılacak iş çok oluyor. Sezona yakın yaklaşık 4 gün hazırlık sürüyor. İnşallah 31 Ağustos akşamı denize çıkacağız. Son rötuşları atıyoruz. Geçen sene hamsi oldu, bu sene palamut olacak gibi duruyor. İnşallah bol bereketli bir sezon olur" diye konuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"AĞLARIMI VE TEKNEMİ TAMİR ETTİM"

Haberin Devamı

Balıkçı Turgut Doğru da "Ağlarımı tamir ettim, derinlik vererek boyutlarına göre ayarladım. Teknemin de boyası ve macununu yaparak bakımını tamamladım. Arkadaşlar, 'Bu sezon balık çok olacak' diyorlar bakalım. Zahmetli işler tabii, hayırlı bir sezon olsun" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da ‘kuduz’ alarmı Kedi ısırdı entübe edildi
Diyarbakır’da ‘kuduz’ alarmı! Kedi ısırdı entübe edildi
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi Kaçırılmış bir penaltı var
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi! 'Kaçırılmış bir penaltı var'
Arabasını sattı, 10 hayvanla başlayıp 50’ye çıkardı ‘Artık kendi işimin işçisiyim’
Arabasını sattı, 10 hayvanla başlayıp 50’ye çıkardı! ‘Artık kendi işimin işçisiyim’
İşlem hacmi 66 milyar TL Baş döndüren para trafiği
İşlem hacmi 66 milyar TL! Baş döndüren para trafiği
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirMeta algoritması Kıbrıs’ta savaş çıkaracak...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEn iyi okul neden bizim okul olmalı!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşYabancı tahvilde borsa yol açıyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHande Yener, Amsterdam’da mağaza açtı
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAsya Pasifik’te Washington’ın Stratejik Açılımı
Mehmet Tez
Mehmet TezBir folk yıldızı doğuyor
Dilara Koçak
Dilara KoçakUzun yaşamın sırrı proteinde saklı olabilir mi?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTony: Anthony Bourdain olmadan önce
Filiz Aygündüz
Filiz Aygündüz“Bütün hayvanlar eşittir”
Belma Akçura
Belma AkçuraPeki DEM’in dili değişecek mi?
Zeynep İşman
Zeynep İşmanKutu açıldı oyun başladı
Osman Gençer
Osman GençerÇeşmelilerin bile bilmediği bir üs
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanDayanışma nereye kadar?
İlgili Haberler
İstanbul’da saldırı hazırlığı deşifre oldu 16 yıl hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalandı
İstanbul’da saldırı hazırlığı deşifre oldu! 16 yıl hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalandı
Orman yangınlarında 43 şüpheli tespit edildi: 11 kişi tutuklandı
Orman yangınlarında 43 şüpheli tespit edildi: 11 kişi tutuklandı
Altınları tepsiye koyup fotoğrafını gönderdi 64 yaşındaki kadına milyonluk tuzak: Sabaha kadar uyutmadılar
Altınları tepsiye koyup fotoğrafını gönderdi! 64 yaşındaki kadına milyonluk tuzak: Sabaha kadar uyutmadılar
Ankara’da fuhuş operasyonu 18 şüpheli gözaltında
Ankara’da fuhuş operasyonu! 18 şüpheli gözaltında