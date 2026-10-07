1 yıl sonra altın fiyatları ne olur? Dikkat çeken tahmin!

Altın piyasasında gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi. Faizlerin geleceğine ilişkin beklentileri değerlendiren yatırımcıların bekleyişi sürerken, çarşamba günü hem spot altın hem de ABD altın vadeli işlemleri değer kaybetti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Spot altın, yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.150,23 dolara indi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 gerileyerek 4.177,60 dolar seviyesine çekildi. Günün ilerleyen saatlerinde yayımlanacak tutanaklar, piyasaların takip ettiği başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Fed’in eylül ayında gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklarda, faiz politikasına yönelik yeni sinyaller aranacak.

Yatırımcıların odağında, enflasyonun seyri ve ilave faiz artışlarına ilişkin değerlendirmeler bulunuyor. Son ekonomik veriler ile Fed yetkililerinin açıklamaları birlikte izlenirken, tutanaklarda yer alacak ayrıntılar faiz beklentileri açısından önem taşıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, altının hafif aşağı yönlü bir eğilim göstermesine rağmen görece istikrarlı kalmasının beklendiğini belirtti. Bu değerlendirme, tutanaklar öncesinde fiyatlarda sınırlı bir gerilemeye işaret ediyor.

Haberin Devamı

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJLARI

Fed cephesinde enflasyon ve faiz politikasına ilişkin açıklamalar da yakından takip ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulup duyulmayacağında, enflasyonu yukarı taşıyan unsurların niteliğinin belirleyici olacağını ifade etti.

Haberin Devamı

Daly’ye göre bu unsurların geçici mi, yoksa kalıcı mı olduğunun anlaşılması gerekiyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun düşürülmesi için faizlerin daha fazla artırılması gerektiğini söyledi.

Bu açıklamalar, yatırımcıların toplantı tutanaklarında enflasyonun kalıcılığı ve faizlerin izleyeceği yol hakkında neden yeni işaretler aradığını ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

ARALIK İÇİN YÜZDE 85’LİK FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Son dönemde yayımlanan zayıf ekonomik veriler, ekim ayında ilave faiz artışı yapılacağına ilişkin beklentileri azalttı. Buna karşılık yatırımcılar, Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 85 olarak fiyatlıyor.

Altın açısından faiz beklentileri önemini koruyor. Yüksek faiz ortamında yatırımcıların, faiz getirisi sunan varlıklara yönelme eğilimi artabiliyor. Getiri sağlamayan altın ise bu tercihten etkilenebiliyor.

Haberin Devamı

Piyasada bir yandan zayıf ekonomik veriler değerlendirilirken, diğer yandan yılın son ayına ilişkin faiz artışı beklentisi takip ediliyor. Fed tutanakları da bu beklentilere ilişkin yeni sinyaller verebilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

12 AYLIK ALTIN TAHMİNİ: 5.013 DOLAR

Günlük işlemlerde düşüş yaşayan altın için daha uzun vadeye ilişkin farklı bir beklenti gündeme geldi. İtalya’nın Sorrento kentinde gerçekleştirilen Londra Külçe Piyasası Birliği’nin (LBMA) yıllık konferansına katılan delegeler, altının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5.013 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Konferansta dile getirilen bu tahmin, mevcut spot fiyatın üzerinde bir seviyeye işaret ediyor. Böylece altın piyasasında kısa vadeli faiz bekleyişinin yanında, gelecek 12 aya ilişkin yükseliş öngörüsü de dikkat çekiyor. Ancak söz konusu rakam, konferans katılımcılarının fiyat tahminini yansıtıyor.

VANCE’TEN İRAN’IN NÜKLEER KAPASİTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Haberin Devamı

Ekonomi gündeminin yanı sıra ABD ile İran arasındaki gelişmeler de takip ediliyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Reuters’a verdiği özel röportajda İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vance, İran’ın savaşı sona erdirmek ve ABD’nin taleplerini karşılamak için bu kapasiteyi “anlamlı” ölçüde azaltması gerektiğini söyledi.

GÜMÜŞ VE PALADYUM GERİLEDİ, PLATİN YÜKSELDİ

Diğer değerli metallerde ise farklı yönlerde hareketler görüldü. Spot gümüş yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 61,12 dolara geriledi.

Paladyum da yüzde 0,3 düşüşle 1.168,20 dolara indi. Platin ise yüzde 0,2 yükseliş kaydederek 1.704,25 dolar seviyesine çıktı.

Altın, gümüş ve paladyumda düşüş görülürken, platin sınırlı artış gösterdi. Altın yatırımcılarının gün içindeki temel odağını ise Fed’in eylül toplantısına ilişkin açıklanacak tutanaklar oluşturdu.