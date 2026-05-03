100 bin kilometredeydi! 'Antika değerinde' 1974 model bir araç satıldı: Bölgenin yeni ticaret merkezi

Demirci Belediyesi tarafından Camiatik Mahallesi açık pazaryeri alanında kurulan 2. El Oto Pazarı, ikinci haftasında da hareketli saatlere sahne oldu. Sadece Demirci’den değil; Manisa’nın Köprübaşı, Selendi, Gördes ve Salihli ilçeleri ile Kütahya’nın Simav ilçesinden gelen çok sayıda satıcı ve alıcı pazar alanını doldurdu.

2 HAFTADA 60 ARAÇ EL DEĞİŞTİ

Bölgedeki otomobil ticaretine can suyu olması beklenen pazarda, henüz ikinci haftasında olunmasına rağmen yaklaşık 60 araç satışı gerçekleşti. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, bütçelerine uygun araç bulabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren pazarda yoğunluk oluşturdu.

1974 MODEL OTOMOBİL 210 BİN TL'YE SATILDI

Pazarın bu haftaki yıldızı ise Salihli ilçesinden getirilen 1974 model turkuaz mavisi Renault R12 oldu. Sadece 100 bin kilometrede olan ve orijinalliğiyle dikkat çeken klasik otomobil, koleksiyonerlerin ve meraklıların ilgi odağı haline geldi. Pazarlıklar sonucunda antika değerindeki otomobil, Demircili esnaf Şenol Budak tarafından 210 bin TL bedelle satın alındı. Bu rakam, pazarın şu ana kadarki en yüksek satış bedellerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Demircili galerici esnafı Şenol Budak ise " Demirci'miz için bir ilk oldu. Havanın soğuk olmasına rağmen insanlarımız geldi. Çevre ilçelerden yoğun bir katılım oldu" dedi.

Salihli'den oto pazarına gelen Serkan Sepetçi ise " Demirci'ye araba pazarı açıldı. Geldik gördük ticaretler gayet güzel. 1974 model değişensiz, 100 bin kilometrede R12 otomobil getirdim pazara " dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise yaptığı açıklamada "İkinci haftamızda soğuk havaya rağmen ilginin artarak devam etmesi ve 60 aracın el değiştirmesi projemizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Amacımız Demirci'yi ticaretin merkezi haline getirmek ve esnafımızın yüzünü güldürmektir. Tüm halkımızı her hafta sonu pazarımıza bekliyoruz" dedi.