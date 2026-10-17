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Uzmanpara100 TL’lik karttan 8 milyon TL çıktı! Önce şaka sandı, telefon gelince emin oldu!
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100 TL’lik karttan 8 milyon TL çıktı! Önce şaka sandı, telefon gelince emin oldu!

17.10.2026 - 10:57 | Son Güncellenme:

#Milli Piyango#Kırıkkale#Kazı Kazan

Kırıkkale'deki bir Milli Piyango bayisinden '100'e Katla' isimli 'Kazı Kazan' kartı satın alan vatandaş, 8 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. Bayi işletmecisi İbrahim Aygün, "100'e Katla' oyunu büyük bir rağbet görüyor. Çünkü 8 milyon TL gibi büyük bir ikramiye vererek herkesin hayalini süslüyor" dedi.

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Milli Piyango'nun 'Kazı Kazan' şans oyunlarından biri olan '100'e Katla'nın büyük ödülü, Kırıkkale'deki bir vatandaşa çıktı. Şansını denemek isteyen vatandaş, Yenidoğan Mahallesi'nde hizmet veren ve işletmeciliğini İbrahim Aygün'ün yaptığı Kırıkkale’deki Milli Piyango bayisinden '100'e Katla' kartı satın aldı. Kazı Kazan kartından 8 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan vatandaş büyük sevinç yaşadı. Bayi işletmecisi İbrahim Aygün, "Şu ana kadar Kırıkkale'ye çıkmış en büyük ikramiyenin bizim bayimizden çıkması bizi çok mutlu etti" dedi.

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100 TL’lik karttan 8 milyon TL çıktı Önce şaka sandı, telefon gelince emin oldu

'YOĞUN TALEP OLMAYA BAŞLADI'

Büyük ikramiyenin çıkmasının ardından talebin arttığını ifade eden Aygün, "Yaklaşık 25 yıldır Milli Piyango bayiliği yapmaktayım. Şu ana kadar Kırıkkale'ye çıkmış en büyük ikramiyenin bizim bayimizden çıkması bizi mutlu ve memnun etti. Bu oyuna zaten çok büyük bir ilgi vardı ancak ikramiye çıktıktan sonra daha yoğun bir talep olmaya başladı" diye konuştu.

Müşterisinin büyük ikramiyeyi kazandığına inanamadığını söyleyen Aygün, "Tanıdığım bir müşteriydi. Ben ilk başta şaka yapıyor sandım. Sonra birazcık güldü; konuştu, çıktı, gitti. Biz de emin olamadık gerçekten çıkıp çıkmadığına. Pazartesi gecesi bizi saha yöneticimiz aradı. Büyük ikramiyenin bizden çıktığını duyunca işte o zaman emin olduk" dedi.

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'HERKESİN HAYALİNİ SÜSLÜYOR'

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Şanslı bir bayi olduklarını biz kez daha kanıtladıklarını dile getiren Aygün, "Bayimizden ikramiye çıktıktan sonra insanlar daha yoğun talep göstermeye başladılar. Bayimizin şanslı olduğuna inanıyorum. Çünkü 10 Numara ve Şans Topu'ndan ikramiyelerin üzerine bir de 100'e Katla oyunumuzdan 8 milyonluk büyük ikramiyeyi vererek, şanslı olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Kazı Kazan'ın 100 TL'lik '100'e Katla' oyunu büyük bir rağbet görüyor çünkü 8 milyon gibi büyük bir ikramiye vererek herkesin hayalini süslüyor" ifadelerini kullandı.

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100 TL’lik karttan 8 milyon TL çıktı Önce şaka sandı, telefon gelince emin oldu

'UMARIM BİR GÜN BANA DA ÇIKAR'

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Oyunseverlerden Erdal Pınarbaşı, büyük ikramiyenin Kırıkkale'ye çıkmasına mutlu olduğunu belirterek, "Kırıkkale'ye çıkmasından çok mutlu olduk. Kazı Kazan kazıyorum. Büyük ikramiye bana çıksaydı ev alırdım, güzel bir araba alırdım" dedi.

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Bir başka oyunsever Erdal Bulanıksu ise, "Çok sevindim; umarım gariban birine çıkmıştır, hayatını kurtarmıştır. Sayısal Loto, Şans Topu, 10 Numara oynuyorum; umarım bir gün bana da çıkar" diye konuştu.

Emrah İmren ise, "Büyük ikramiyenin Kırıkkale'mize çıkması bizim için gurur verici. Şehrimizin bir insanının daha faydalanması güzel oldu. Kazı Kazan, Sayısal Loto, Milli Piyango oynuyoruz. Büyük ikramiye bana çıkmış olsaydı işim üzerinde yatırım yapardım. Kendim fırıncıyım; ya fırınımın mülkiyetini alırdım ya da başka bir yatırım yapardım ama işim üzerine yoğunlaşırdım" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

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