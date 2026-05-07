1000 km'lik sessiz güç! Yeni nesil kamikaze İHA KUZGUN sahnede

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., taktik ve otonom sistemlerde edindiği tecrübeyi stratejik seviyeye taşıdı.

Şirket, modern harp sahasında etkisi giderek artan uzun menzilli vurucu insansız hava araçları alanında geliştirdiği Uzun Menzilli Kamikaze İHA Sistemi “KUZGUN”u ilk kez tanıttı.

Özellikle son dönemde İran-İsrail gerilimi ile birlikte yeniden gündeme gelen uzun menzilli taarruz sistemlerine yönelik geliştirilen KUZGUN’un tasarım sürecinin tamamlandığı ve ilk uçuş testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

STM, söz konusu sisteme ait ilk test uçuşu görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

EN ZORLU COĞRAFYALARDA DAHİ TAM İSABET HEDEFİYLE GÖREV YAPACAK

Platformun derin harekat kabiliyetine vurgu yapan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Küresel ve bölgesel krizler, uzun menzilli ve maliyet etkin vuruş güçlerinin harp sahasındaki kader belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu. STM olarak, bu ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz Uzun Menzilli Kamikaze İHA Sistemimiz KUZGUN ile ülkemizin stratejik caydırıcılığını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. 1000 kilometreyi aşan menzil kapasitesi ve yüksek etkinlikli harp başlığı ile bu sistem; komuta merkezlerinden hava savunma ve radar unsurlarına kadar kritik hedefleri otonom olarak etkisiz hale getirebilecek güçte olacak. KUZGUN, milli yazılımlarımızla donatılmış, elektronik harbe dayanıklı seyrüsefer sistemimiz ve alçak irtifa uçuş imkanı ile, en zorlu coğrafyalarda dahi tam isabet hedefiyle görev yapacak." açıklamasını yaptı.

SESSİZ AMA ETKİLİ BİR GÜÇ ÇARPANI

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen Uzun Menzilli Kamikaze İHA Sistemi “KUZGUN”, adını doğadaki keskin zekası, yüksek gözlem yeteneği ve stratejik hızıyla bilinen kuş türünden alıyor.

Modern harp sahasında “sessiz ama etkili bir güç çarpanı” olarak görev yapması hedeflenen sistemin, sınır ötesi operasyonlar ile düşman hattı gerisindeki kritik hedeflere yönelik tasarlandığı bildirildi. Aerodinamik yapısıyla yüksek beka kabiliyeti sunan KUZGUN’un, operasyonel etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

Herhangi bir pist altyapısına ihtiyaç duymadan görev yapabilen sistemin, mobil kara platformları veya sabit fırlatıcılar üzerinden roket destekli (RATO) kalkış gerçekleştirebildiği belirtildi. KUZGUN’un 6 saati aşan havada kalış süresiyle uzak mesafelerdeki hedeflere hızlı ve etkili taarruz imkanı sunduğu kaydedildi.

TAM OTONOM VE ELEKTRONİK HARBE DAYANIKLI

Yoğun GNSS karıştırmasının yaşandığı çatışma ortamları için optimize edilen KUZGUN’un, karıştırmaya dayanıklı seyrüsefer mimarisiyle öne çıktığı ifade edildi. Önceden tanımlanan rota ve hedef bilgileri doğrultusunda tam otonom uçuş gerçekleştirebilen sistemin, GNSS destekli hassas koordinat dalışı kabiliyetiyle hedefini etkisiz hale getirebildiği aktarıldı.

Yaklaşık 200 kilogram kalkış ağırlığına rağmen yüksek sürate ulaşabildiği belirtilen KUZGUN’un, sahip olduğu yüksek tahrip gücüne sahip mühimmatla stratejik operasyonlarda önemli bir unsur olmasının hedeflendiği bildirildi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

- Uçuş Menzili: 1000+ km

- Uçuş Süresi: 6 Saat

- Kalkış Ağırlığı: 200 kg

- Görev İrtifası: 3500 m (MSL)