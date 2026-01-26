Canlı Borsa
12 ay sonrası enflasyon beklentileri belli oldu

Yıllık enflasyon beklentileri, ocakta piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken hanehalkı için arttı.

26.01.2026
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

