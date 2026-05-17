Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara1258 işletmeye 389,5 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası
HaberlerUzmanpara

1258 işletmeye 389,5 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası

17.05.2026 - 09:20 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Fahiş Fiyat#Ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında 2026 yılının ilk 4 ayı içerisinde 1258 işletmeye 389,5 milyon TL tutarında idari para cezası uyguladı.

1258 işletmeye 389,5 milyon TL fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin artırıldığını belirterek, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurul tarafından bu yıl gerçekleştirilen 4 ayrı toplantıda, piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara ilişkin inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira, ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye 12 milyon 953 bin 700 lira idari para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

Haberin Devamı

"Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamaları sonrasında yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandı. Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler sonucunda 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 676,5 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye, fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin 962,5 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Son dakika... Bakan Ersoy'dan 3 ile halk plajı müjdesi: Ücretsiz, beş yıldızlı otel konforunda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Ersoy'dan 3 ile halk plajı müjdesi: Ücretsiz, beş yıldızlı otel konforunda...Haberi Görüntüle

Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumaya, iç piyasa dengesini ve adil ticaret düzenini muhafaza etmeye yönelik denetim faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar, toptan satış merkezleri Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altında bulunmakta olup, tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Açıklamada, denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Araç sahipleri dikkat Listeye yeni güvenlik malzemeleri eklendi: Eksik ekipman ağır kusur sayılacak
Araç sahipleri dikkat! Listeye yeni güvenlik malzemeleri eklendi: Eksik ekipman ağır kusur sayılacak
Çorluda silahlı çatışma 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Altın için yeni senaryo Uzman isim bu haftayı işaret etti
Altın için yeni senaryo! Uzman isim bu haftayı işaret etti
Rasim Ozan Kütahyalının ilk ifadesi ortaya çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye’ye saldırmanın dayanılmaz ucuzluğu...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEğitimin modası geçti mi?
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsa enflasyon şokunu aşar mı?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluÖzyağcılar’dan ‘hiyerarşi’ dersi!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAh şu çılgın Belçikalılar
Mehmet Tez
Mehmet TezABD - İran arasına sıkışan kişisel hikâyeler
Dilara Koçak
Dilara KoçakSağlığınız için adım atın
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaCannes’da neler oluyor?
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzÂşık Safiye’nin romanı
Belma Akçura
Belma AkçuraKürt siyasetinin çözemediği çelişki
Zeynep İşman
Zeynep İşmanErgenlik ve menopoz karşı karşıya
Osman Gençer
Osman GençerKahramanlar böyle mi anılır?
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanDört gençten biri nerede?
İlgili Haberler
Muğlada orman yangını
Muğla'da orman yangını
Düğün öncesi geline ezber bozan hediye: Türkiyede tek dünyada iki adet var
Düğün öncesi geline ezber bozan hediye: Türkiye'de tek dünyada iki adet var
Manhattan’da Türk rüzgarı Burhanettin Duran’dan New Yorktaki Türk Günü etkinliğine videolu mesaj
Manhattan’da Türk rüzgarı! Burhanettin Duran’dan New York'taki Türk Günü etkinliğine videolu mesaj
Tekirdağ Çorluda şehit olan 2 polis için siyasilerden peş peşe taziye mesajları
Tekirdağ Çorlu'da şehit olan 2 polis için siyasilerden peş peşe taziye mesajları