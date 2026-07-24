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14 yıldır faaliyetteydi! Türkiye'nin iki dev marketi birleşti

24.07.2026 - 11:18 | Son Güncellenme:

#Perakende#Birleşme#Şok Marketler

SPK, Şok Marketler’in yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık’ı kolaylaştırılmış usulde devralmasına onay verdi. Birleşmeyle UCZ’nin tüzel kişiliği sona erecek.

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14 yıldır faaliyetteydi Türkiyenin iki dev marketi birleşti

Milliyet.com.tr/ Haber Merkezi 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren UCZ Mağazacılık için önemli bir dönem sona erdi. Şok Marketler’in yüzde 100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan şirket, gerçekleştirilen birleşme işleminin ardından tüzel kişiliğini resmen kaybetti.

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay verdiği işlem kapsamında UCZ Mağazacılık, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Şok Marketler tarafından devralındı. Böylece yaklaşık 14 yıldır faaliyetlerini sürdüren şirket, ayrı bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstermeyi bıraktı.

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ŞOK MARKETLER BİRLEŞME KARARI ALMIŞTI

Şok Marketler, daha önce yaptığı açıklamada yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldığını duyurmuştu.

Alınan karar doğrultusunda UCZ Mağazacılık’ın tüm mal varlığı, hakları, borçları, yükümlülükleri, aktifleri ve pasifleri bir bütün halinde Şok Marketler’e devredildi.

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Birleşme işlemi sonucunda Şok Marketler’in mevcut sermaye yapısında ve ortaklık oranlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İşlem, yalnızca bağlı ortaklık olan UCZ Mağazacılık’ın tüzel kişiliğinin sona ermesi sonucunu doğurdu.

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SPK’DAN BİRLEŞME İŞLEMİNE ONAY

Birleşme sürecinin tamamlanabilmesi için hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu’nun değerlendirmesine sunuldu.

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SPK, Şok Marketler’in sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının yüzde 100’üne sahip olduğu UCZ Mağazacılık’ı devralması yoluyla gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine onay verdi.

Kurulun olumlu kararıyla birlikte birleşmenin önündeki önemli aşamalardan biri tamamlanmış oldu.

TÜM AKTİF VE PASİFLER ŞOK MARKETLER’E GEÇTİ

Gerçekleştirilen işlem kapsamında UCZ Mağazacılık’a ait tüm aktif ve pasifler, herhangi bir tasfiye sürecine girilmeden Şok Marketler bünyesine aktarıldı.

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Şirketin sahip olduğu haklar, yükümlülükler, sözleşmeler, borçlar ve diğer mal varlığı unsurları da birleşmeyle birlikte devralan şirket olan Şok Marketler’e geçti.

Bu işlemin ardından UCZ Mağazacılık, ayrı bir şirket olarak faaliyet göstermeyecek. Şirketin faaliyetleri ve operasyonları bundan sonra Şok Marketler çatısı altında sürdürülecek.

2012 YILINDAN BU YANA FAALİYETTEYDİ

UCZ Mağazacılık, 2012 yılında faaliyete başlamış ve perakende sektöründe hizmet vermişti. Uzun süredir Şok Marketler’in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren şirket için birleşme kararı alınmasıyla birlikte yeni bir süreç başladı.

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Yaklaşık 14 yıllık faaliyet döneminin ardından tüzel kişiliği sona eren UCZ Mağazacılık, birleşme işleminin tamamlanmasıyla birlikte resmen Şok Marketler bünyesine katıldı.

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