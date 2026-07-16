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15 Temmuz Gazileri Gabar’a çıktı

16.07.2026 - 11:03 | Son Güncellenme:

#15 Temmuz#Gabar#Enerji Bağımsızlığı

Petrol başkenti Gabar, 15 Temmuz’da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin en kaliteli petrolünün üretildiği bölgeyi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda çalışan 15 Temmuz gazileri ziyaret etti. 10 yıl önce Türkiye’nin bağımsızlığı için meydanlara inenler, 1850 metre rakımdaki Gabar’ın dağlarında enerji bağımsızlığı çalışmalarına yerinde şahit oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ziyarete ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak “10 yıl önce 15 Temmuz gecesi, milletimiz istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 10 yıl sonra o destanı yazan kahraman gazilerimiz, enerji bağımsızlığımızın sembolü Gabar'daydı. Bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkarıyor, şehitlerimizin adını verdiğimiz petrol kuyularımızda 7/24 kesintisiz üretim yapıyoruz. Gabar'da her varil petrol, yalnızca ekonomik bir değer değil; milletimizin iradesinin ve Tam Bağımsız Türkiye hedefimizin de eseridir.” ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz Gazileri Gabar’a çıktı

UNUTTURMAYACAĞIZ

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Bakan Bayraktar, sosyal medya mesajına şöyle devam etti: 15 Temmuz ruhuyla, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, şehitlerimizin fedakârlığını, gazilerimizin onurlu direnişini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. İrade Bizim Zafer Bizim.”

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7/24 ESASLI ÜRETİM

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Gabar, günlük 81 bin varillik petrol üretimiyle, Türkiye’ni enerji arzına önemli katkı sağlıyor. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın üretim sahaları başta olmak üzere 7/24 esaslı olarak gerçekleştirilen üretim, ekonomik ve sosyal hayatı da dönüştürüyor.

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15 Temmuz Gazileri Gabar’a çıktı

BÖLGENİN ÇEKİM MERKEZİ

Bölgede inşa edilen yol ağı, 700 kilometreyi aşmış durumda. Zorlu arazi ve iklim koşullarının bulunduğu Gabar’da bu yol ağı sadece üretim için değil bölgedeki yerleşim yerlerinin de istifadesine sunuluyor. Çoğunluğu bölge insanı olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı Gabar, çevre il ve ilçeler de düşünüldüğünde bir çekim merkezine dönüşüyor.

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GABAR’A ÇIKTILAR

Enerji bağımsızlığın sembol noktalarından biri olan Gabar, bundan tam 10 yıl önce Türkiye’nin bağımsızlığı için canına ortaya koyan bazı isimleri ağırladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda görev yapan 15 Temmuz Gazileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Gabar’a çıktı.

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YERİNDE GÖRDÜLER

Gabar’daki üretim süreçlerini yerinde görme imkânı bulan gazilere, faaliyetler hakkında bilgiler verildi. TEİAŞ’ta çalışan Gazi Yaşar Gücenmez, “Bugün, burada bulunmak bizler için çok anlamlı. Bir zamanlar buranın ismi terörle anılıyordu. Şu anda petrol çıkarılıyor. Biz burayı televizyonlarda izliyorduk. Yerinde görmek çok önemli. Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte petrolün de burada üretilmesi anlam taşıyor.” dedi.

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GURUR DUYDUK

Gazi Kaan Şimşek, “Bugün, devletimizin terörü nasıl bertaraf edip petrol tesisleri yaptığını gördük. Yollar, elektrik hatları, çalışan insanlar yani ciddi yatırımları gördük. Gurur duyduk. Bu yatırımları gazi arkadaşlarımızla birlikte halkımıza anlatıp devletimizin gücünü hissettirmeye çalışacağız.” ifadelerini kullanırken Gazi Kazım Yılmaz, “Devletimizin burayı kurmasından dolayı onur ve gurur duydum. Halkımızın da bu çalışmaları görmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

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