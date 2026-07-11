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Uzmanpara15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de ulaşım hizmeti ücretsiz olacak
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15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de ulaşım hizmeti ücretsiz olacak

11.07.2026 - 11:49 | Son Güncellenme:

#Demokrasi Ve Milli Birlik Günü#Ulaştırma Bakanlığı#Ankara Başkentray

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

15 Temmuzda Ankara, İstanbul ve İzmirde ulaşım hizmeti ücretsiz olacak

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını belirterek, "İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Halkalı-Arnavutköy Hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Uraloğlu, uygulamanın 20 Haziran-31 Temmuz (bu tarihler dahil) arasında geçerli olduğunu kaydetti.

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