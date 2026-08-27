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153 yıllık demir yolu güzergahında leylekler için özel önlem

27.08.2026 - 15:03 | Son Güncellenme:

#Leylekler#Demir Yolu#Bakan Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkisinden geçen 153 yıllık demir yolu güzergahında leylekler için özel önlemlerin hayata geçirildiğini belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinden geçen 153 yıllık demiryolu güzergâhında leylekler için özel önlemler hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, ilk kez bu ölçekte gözlemlenen durum üzerine ilgili kurumlar ve akademisyenlerle saha çalışmaları gerçekleştirildiğini, leyleklere özel yeni aparatlar geliştirilerek belirlenen noktalara monte edildiğini bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinde leyleklerin demiryolu hattındaki elektrik hatlarıyla temasını önlemeye yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

153 yıllık demir yolu güzergahında leylekler için özel önlem

Demiryolu güzergâhının yaklaşık 153 yıldır, bölgedeki elektrifikasyon sisteminin ise 1984 yılından bu yana yaklaşık 42 yıldır kullanıldığını belirten Uraloğlu, “153 yıllık demiryolu güzergâhında leylekler için özel önlemler aldık.” dedi.

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Uraloğlu, geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

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LEYLEKLERİN TÜNEME NOKTALARI BELİRLENDİ

Çalışmalar kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığını bildiren Uraloğlu, TCDD ekipleri, akademisyenler ve kuş gözlemcilerinin katılımıyla ortak saha incelemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışlarının da yerinde incelendiğini belirterek, yoğun olarak kondukları direk ve katener elemanlarının tespit edildiğini kaydetti.

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YENİ “LEYLEKKONMAZ”LAR TASARLANDI

İncelemelerde mevcut kuşkonmaz aparatlarının büyük gövdeli ve uzun bacaklı leylekler açısından yeterli olmayabildiğinin görüldüğünü ifade eden Uraloğlu, bu doğrultuda leyleklere özel yeni aparatlar geliştirildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu yeni ‘leylekkonmaz’ aparatları tasarlayarak ürettik. Yeni aparatları tespit ettiğimiz öncelikli direk ve katener noktalarına monte ettik.” dedi.

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LEYLEKLERİN GELİŞ SAATLERİ DE TAKİP EDİLİYOR

Yapılan gözlemlerde leyleklerin özellikle 18.00-20.00 saatleri arasında bölgeye gelerek gecelemek amacıyla katener tesisleri ve çevresindeki noktalara konduklarının tespit edildiğini belirten Uraloğlu, çalışmaların bu saatlerde yoğunlaştırıldığını bildirdi.

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Uraloğlu, “Ekiplerimiz her gün 18.00-20.00 saatleri arasında katener otosuyla saha çalışması gerçekleştiriyor. Günlük kontrollerle leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağlıyor.” bilgisini paylaştı. Uraloğlu, “leylekkonmaz” uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini kaydetti.

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