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16. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması başvuruları için son günler

26.08.2026 - 12:06 | Son Güncellenme:

#Denizbank Sponsorluk#Tarımın Önemi#Orman Ve İnsan

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "16. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

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16. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması başvuruları için son günler

Yarışma, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank'ın destekleriyle düzenleniyor. Tarımın, ormanın, toprağın, gıdanın ve suyun önemi konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma, "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

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Tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım hareketliliği, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılım sağlanabilecek. Yarışmaya, 31 Ağustos'a kadar eser gönderilebilecek.

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Kurulda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, DenizBank İnsan Kaynakları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, Yüksek İhtisas Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Arslan Güven, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Şule Külük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, görüntü yönetmeni Sabri Savcı, görsel danışman ve fotoğraf eğitmeni Serkan Turaç, fotoğraf sanatçıları Vladimir Jovanovski, Lu Ming, Luis Jose Vigil Escalera ve bağımsız jüri üyesi Perihan Yücel de yer alıyor. Yarışmanın seçici kurulunda AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar da bulunuyor. 

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Yarışmanın sonuçları, 28 Eylül-28 Ekim döneminde açıklanacak. Toplam ödülün 1 milyon 735 bin lira olarak belirlendiği yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine törenle ödülleri verilecek.​​​​​​

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