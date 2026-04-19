Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
2 ayrı operasyonda 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
HaberlerUzmanpara

2 ayrı operasyonda 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

19.04.2026 - 10:10 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Kaçakçılık#Uyuşturucu

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul'da yürüttükleri 2 ayrı operasyonda, toplam 420 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu.

Ticaret Bakanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, etkin ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu çerçevede, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 420 kilogram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi önlendi.

İlk operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde, 280 kilogram esrar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki kontrollerde ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak, incelendi. İnceleme sonucunda, 140 kilogram esrar tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Ekipler, ülkenin ekonomik ve toplumsal güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
İtalya Türkiye'nin göz bebeği Bayraktar TB-3 için kolları sıvadı! 'Avrupa'da bir ilk olacak'
Yer: Erzurum! Ameliyattan çıkan doktor şaşkın: Böylesini hiç görmedim
Fenerbahçe'de Ederson'un menajeri İstanbul'a çağrıldı! Hatası sonrası özür dilemişti
Şiddet görmüştü! Yıldız Asyalı’dan eşi hakkında şok suçlama: Babamı darbetti
Yazarlar
Özay ŞendirNetanyahu’yu Trump bitiriyor
Abbas GüçlüTabana kulak verilseydi yaşananlar yaşanmazdı
Zeynep AktaşKOBİ ve gümüş risk atağında
Ali EyüboğluTuristlerin gözdesi ‘Yakışıklı mısırcı’
Güldener SonumutABD ve Trump’ın hamlelerini anlamak
Mehmet TezMassive Attack - Tom Waits düeti
Dilara KoçakKüçük bir başlangıçtan güçlü bir hikâyeye yolculuk
Çağdaş ErtunaErdem’in bağımsız dünyası
Filiz AygündüzDuygu Asena 80 yaşında
Belma AkçuraÇocuk gördüğünü olur
Zeynep İşmanGerçeği çocuğun taşıyabileceği bir formda anlatmalı
Osman GençerİZSİAD projesine barınak teklifi
Prof. Dr. Ebru ŞalcıoğluMindfulness: Anda kalmanın gücü ve sınırları
Prof. Dr. Barış ErdoğanÇocuk, silah ve aile
İlgili Haberler
Beton mikseri dereye yuvarlandı! Akıntıya kaybolan şoförün cansız bedeni bulundu
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil yön levhasına saplandı
SON DAKİKA! Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
PAB Genel Kurulu bugün sona eriyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yoğun diplomasi trafiği