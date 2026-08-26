Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara2. çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı
HaberlerUzmanpara

2. çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı

26.08.2026 - 15:17 | Son Güncellenme:

#GSYH Büyüme#Ekonomi#Türkiye Ekonomisi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2. çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,80 büyüyeceğini tahmin etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Altın alacaklar dikkat! Ani geri çekilme olur mu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın alacaklar dikkat! Ani geri çekilme olur mu?Haberi Görüntüle

Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 2,20 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,50 ve en yüksek seviye yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4 oldu. Türkiye ekonomisi, 2026'nın 1. çeyreğinde yüzde 2,5 büyümüştü.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
İtalyan basını Ankaranın 2027 hedefi diye yazdı Başka bir ülke daha yapamadı: 60 bin tonluk Türk gücü
İtalyan basını 'Ankara'nın 2027 hedefi' diye yazdı! 'Başka bir ülke daha yapamadı: 60 bin tonluk Türk gücü'
Güllünün ölümünde şoke eden yeni görüntü Annem iyi mi
Güllü'nün ölümünde şoke eden yeni görüntü! 'Annem iyi mi?'
Galatasaraya Demirovic ve Sarrdan kötü haber Bonservis için dünyaları istedi
Galatasaray'a Demirovic ve Sarr'dan kötü haber! Bonservis için dünyaları istedi
Havale 9 yaşındaki Merveyi hayattan kopardı: Anne-babalar havale sırasında ne yapmalı Doğru bilinen yanlışlar ve dahası...
'Havale' 9 yaşındaki Merve'yi hayattan kopardı: Anne-babalar havale sırasında ne yapmalı? Doğru bilinen yanlışlar ve dahası...
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNefreti değil bilmeyi engellemek...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÜniversiteler de böyle olursa!..
Dilara Koçak
Dilara KoçakYaz bitiyor rutinler geri dönüyor
Asu Maro
Asu Maroİşler bir anda tersine döner
Servet Yıldırım
Servet YıldırımŞirketler sanata neden destek verir?
Osman Gençer
Osman GençerGençleri bitiren üç büyük yanlış
İlgili Haberler
DMMden 2021de Muğlada yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddialarına yalanlama
DMM'den '2021'de Muğla'da yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı' iddialarına yalanlama
Narin Güran cinayetini konu alan Şeytantepe belgeseline soruşturma
Narin Güran cinayetini konu alan 'Şeytantepe' belgeseline soruşturma
Denizlide korkunç olay Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla öldürdü
Denizli'de korkunç olay! Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla öldürdü
Son dakika... CHPde yeni arınma dalgası 49 isim için ihraç talebi
Son dakika... CHP'de yeni 'arınma' dalgası! 49 isim için ihraç talebi