2. el araç alacaklar dikkat! Kısıtlama süresi uzatıldı, bakanlık yeni tarihi duyurdu

Açıklamada, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

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Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanmasını veya satışının yapılmasını engelleyen "6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi"nin yürürlükte olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını önleyen "İlan Kısıtlaması" uygulamasının da devam ettiğini açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde bugüne kadar 6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayilerine ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası idari para cezası uygulandı. İlan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası kesildi.

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Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığının değerlendirildiğini ifade etti. Bu doğrultuda, her iki uygulamanın süresinin 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte tutulmasına karar verildiği bildirildi.

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Açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği vurgulandı.

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Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerini titizlikle sürdüreceğini açıkladı.