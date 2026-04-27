Uzmanpara — "2 yılda yaklaşık 2 milyon kadının işe yerleştirilmesini sağladık"
"2 yılda yaklaşık 2 milyon kadının işe yerleştirilmesini sağladık"

27.04.2026 - 16:54 | Son Güncellenme:

#Kadın İstihdamı#OECD#İş Gücü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son 5 yılda kadın istihdamında kaydedilen artış, Türkiye'yi OECD üyeleri arasında en hızlı ilerleme kaydeden ülkelerden biri haline getirmiştir. 2 yılda yaklaşık 2 milyon kadının işe yerleştirilmesini sağladık" dedi.

2 yılda yaklaşık 2 milyon kadının işe yerleştirilmesini sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 6. Beceriler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvede açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, " OECD tarafından 2016'da Norveç'te başlatılan Beceriler Zirvesi'nin altıncısına; Portekiz, Slovenya, Kolombiya ve Belçika'nın ardından Türkiye olarak biz ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizin beceri politikalarında karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımını merkeze alan güçlü bir vizyonu bulunmaktadır. Geleceğimizi belirleyen, yetiştirdiğimiz insan kaynağı ve ona kazandırdığımız becerilerdir. Bugün burada, her yaştan insanın potansiyelini hayata geçirebildiği, fırsatların kuşaklar arasında adil biçimde paylaşıldığı ve kimsenin geride kalmadığı bir geleceği birlikte inşa etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde çalışma çağındaki nüfus azalırken, yaşlı bağımlılık oranı tarihi seviyelere ulaşacaktır"

Bakan Işıkhan, önümüzdeki dönemde çalışma çağındaki nüfus azalırken, yaşlı bağımlılık oranının tarihi seviyelere ulaşacağını söyleyerek, " Dünyamız; yaşlanan nüfus, dijital ve yeşil dönüşümün iç içe geçtiği derin bir değişim sürecinden geçmektedir. Önümüzdeki dönemde çalışma çağındaki nüfus azalırken, yaşlı bağımlılık oranı tarihi seviyelere ulaşacaktır. Bu durum; iş gücü piyasalarını, beceri politikalarını, sosyal koruma sistemlerini, kamu maliyesini ve toplumsal dayanışmanın temellerini doğrudan etkileyen küresel ölçekte bir kırılma noktası olacaktır. Bu dönüşüm yeni fırsatlar sunmakla birlikte, bu fırsatlardan kimlerin nasıl yararlanacağı, büyük ölçüde toplumların bu sürece ne kadar hazırlıklı olduklarına bağlı kalacaktır. Bu nedenle dijital ve yeşil dönüşümle birlikte beceri dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşımı benimsemeliyiz. Özetle, bu üçüz dönüşümü birlikte yönetmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Ahilik geleneği, asırlar boyunca Türk toplumunun beceri ve üretim anlayışının temel taşı olmuştur"

Ahilik geleneğinin asırlar boyunca Türk toplumunun beceri ve üretim anlayışının temel taşı olduğuna değinen Bakan Işıkhan, " Türkiye olarak bu konuda fazlasıyla tarihi tecrübemiz bulunmaktadır. 13. yüzyılda Anadolu'da doğan ve mesleki yetkinliği ahlaki sorumlulukla harmanlayan Ahilik geleneği, asırlar boyunca Türk toplumunun beceri ve üretim anlayışının temel taşı olmuştur. Bu köklü gelenek; usta-çırak ilişkisi üzerinden sağlam temeller kurmayı, değişen ihtiyaçlara göre kendini yenileyerek uyum kapasitesini canlı tutmayı ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiyle sürdürülebilir bir beceri mirası oluşturmayı esas almıştır. Günümüzde Ahilikten yapay zekaya uzanan dönüşüm sürecinde temel mesele, yalnızca becerilerin nasıl geliştirileceği değil; bu becerilerin güven, adalet ve sorumluluk ilkeleri temelinde nasıl şekilleneceğidir. Türkiye'nin beceri ekosistemi, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ehil ellerde, geçmişin tecrübesiyle geleceğin ihtiyaçlarını buluşturan bir anlayış üzerine yükselmektedir" ifadelerini kullandı.

"3 yıl içinde yaklaşık 3 milyon gencimizi istihdama ve üretime kazandırmayı hedefliyoruz"

Bakan Işıkhan, 3 yıl içinde yaklaşık 3 milyon genci istihdama ve üretime kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, " Bu kapsamda Ulusal İstihdam Stratejimiz yoluyla OECD ile uyumlu ve beceri temelli bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu çerçevede demografik fırsat penceremizi en iyi şekilde değerlendirmek ve özellikle kadın ve genç istihdamını artırmak için çaba sarf ediyoruz. Son 5 yılda kadın istihdamında kaydedilen artış, Türkiye'yi OECD üyeleri arasında en hızlı ilerleme kaydeden ülkelerden biri haline getirmiştir. Bu ilerlemede önemli katkılar sağlayan ve iki yıl önce başlattığımız İş Pozitif programı ile eğitim, istihdam ve destek mekanizmalarını entegre ederek, 2 yılda yaklaşık 2 milyon kadının işe yerleştirilmesini sağladık. Bu projeyle teşvikler, mesleki eğitim ve bakım destekleriyle istihdamda kalıcılığı hedefledik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, zatıalinizin liderliğinde Ocak ayında hayata geçirdiğiniz Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programı ile gençlerimizin nitelikli istihdama daha erken ve daha hızlı katılımını artırmayı hedefliyoruz. Bu süreci; İŞKUR'un dijitalleşme adımları, açık iş haritası, aday havuz sistemi ve yapay zeka eşleştirme altyapısıyla güçlendiriyoruz. Beceri envanteri yaklaşımı ve meslek standartları, beceri odaklı proaktif ve teknoloji temelli bir istihdam ekosistemi kurarak, 3 yıl içinde yaklaşık 3 milyon gencimizi istihdama ve üretime kazandırmayı hedefliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler; artık şunu çok net biliyoruz: Gelecek, kaynakları en fazla olanların değil, insanına en doğru becerileri kazandıranların olacaktır" dedi.

Nusretin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı
Montları kaldırmayın Kar, sağanak ve soğuk hava geri geliyor: İstanbul, Ankara ve İzmir…
Montları kaldırmayın! Kar, sağanak ve soğuk hava geri geliyor: İstanbul, Ankara ve İzmir…
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında: Türk futbolu tam bir çıldırmışlık
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında: Türk futbolu tam bir çıldırmışlık
En çok askeri harcama yapan beş ülke Raporda Türkiye detayı
En çok askeri harcama yapan beş ülke! Raporda Türkiye detayı
Özay Şendir
Özay ŞendirNetanyahu’yu tasfiye süreci başladı…
Tunca Bengin
Tunca BenginÇin, ABD’nin yaptığını yapıyor!..
Cem Kılıç
Cem KılıçMemur emeklisinin ek ödeme beklentisi
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerÇiftçi, Alman mevkidaşından ne istedi?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşMilliyet Moskova sokaklarında...
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalÖnce kim göz kırpacak?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesSavaş, deprem ve okul saldırılarında TMS ile zihni onarmak
Asu Maro
Asu MaroHala sürprizli, daha da güncel
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekânın Düşünceyi Dönüştüren Örtük Etkisi
İlgili Haberler
Sokak ortasında dehşete düşüren olay 14 yaşındaki çocuk yaşlı adamı hastanelik etti
Sokak ortasında dehşete düşüren olay! 14 yaşındaki çocuk yaşlı adamı hastanelik etti
Türkiyeden, Lübnanda savaş nedeniyle yerinden edilenlere 730 tonluk insani yardım
Türkiye'den, Lübnan'da savaş nedeniyle yerinden edilenlere 730 tonluk insani yardım
Malatyada 1 dakika arayla peş peşe iki deprem Prof. Dr. Naci Görürden açıklama
Malatya'da 1 dakika arayla peş peşe iki deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama
Rojwelat Kızmaz dosyasında yeni gelişme Dikkat çeken benzerlikler…
Rojwelat Kızmaz dosyasında yeni gelişme! Dikkat çeken benzerlikler…