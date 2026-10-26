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Uzmanpara200 metrekarede başladı, 2 dönüme çıktı! 15 günde üretiliyor: Kilosu 950 bin lira
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200 metrekarede başladı, 2 dönüme çıktı! 15 günde üretiliyor: Kilosu 950 bin lira

26.10.2026 - 12:37 | Son Güncellenme:

#Hakkari#Yüksekova#Safran

Öğretmen yeğeninin tavsiyesiyle yıllardır yaptığı işi bırakıp tarıma yönelen 53 yaşındaki çiftçi, devlet desteğiyle başladığı üretimi kısa sürede 10 katına çıkardı. Ektiği üründen 15 günde sonuç alan çiftçi, tüm aşamaları elle yapılan bitkinin bir kilosu 950 bin liraya satılıyor.

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200 metrekarede başladı, 2 dönüme çıktı 15 günde üretiliyor: Kilosu 950 bin lira

İlçede yaşayan 4 çocuk babası 53 yaşındaki Erişmiş, yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle ilgili araştırma yapan öğretmen yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce market işletmeciliğini bırakarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.

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Gıda, kozmetik, boya ve ilaç gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" diye adlandırılan safranı yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle Yoncalık Mahallesi'nde 200 metrekare alanda üretime başladı.

Ürünün yörenin iklim koşullarına uyum sağladığını gören ve ilk hasadında başarılı olan Erişmiş, bu yıl alanı genişleterek 2 dönüm araziye 120 kilogram safran soğanı ekti.

200 metrekarede başladı, 2 dönüme çıktı 15 günde üretiliyor: Kilosu 950 bin lira

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Bir taraftan çiçek açanların hasadını yapan, bir taraftan da ekim işlemine devam eden Erişmiş, safran üretimini artırıp hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

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Erişmiş, meyve ağaçları dikmek için tarla satın aldığını fakat öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine safran üretimine başladığını söyledi.

İlk yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı soğanlarla deneme amaçlı üretime başladığını belirten Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım. Elimde kalanlarla birlikte 120 kilo soğanı iki dönüm araziye ektim. Ekimimiz devam ediyor. Bu sene belki fazla çiçek vermez çünkü soğanlar çoğalıyor. Bu şekilde hem soğanlar artacak hem de ürün alacağız. Ekim ile hasat arasında 15 gün fark var." diye konuştu.

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KİLOSU 950 BİN LİRAYA SATILIYOR

Erişmiş, şunları kaydetti:

"Geçen sene 200 metrekarede ekim yaptım. Bu sene 2 dönüme çıkardım. Hassas bir bitki. Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor, çiçeğinden, poleninden, safranından ve yumrusundan. O nedenle fiyatı çok yüksek. Bu işin hiçbir makinesi yok. Tüm aşamaları elle yapılıyor. Sadece ekimden önce traktörle tarla sürülüyor. Çapayla toprağı yumuşatıyoruz. Sonra oluklar oluşturup safran soğanlarını yerleştiriyoruz. Türkiye'de kilogramı 900-950 bin liraya satılıyor."

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200 metrekarede başladı, 2 dönüme çıktı 15 günde üretiliyor: Kilosu 950 bin lira

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Bir dönümde 200-300 gram safran aldıklarını dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum. Güzel bir iş. Daha önce ilçe merkezinde esnaftım. Bıraktıktan sonra bu işe girdim. Çok zevkli bir iş. Bir çiçeği gördüğünde, kokusunu aldığında her şeyi unutuyorsun." ifadelerini kullandı.

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