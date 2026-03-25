İşsizlik 21 yılın dibinde

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İSTİHDAM ORANI %49,0 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,4 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2025 yılında bir önceki yıla göre 200 bin kişi azalarak 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan azalarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %36,2 oldu.

Haberin Devamı

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,3 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak %15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,7, kadınlarda ise %22,1 olarak tahmin edildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

İSTİHDAMIN %59,0'I HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

İstihdam edilenlerin %14,0'ı tarım, %20,2'si sanayi, %6,8'i inşaat, %59,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,5 puan azaldı.

Haberin Devamı

2025 yılında 4 milyon 560 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 578 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 224 bin kişi inşaat sektöründe, 19 milyon 204 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 267 bin, sanayi sektöründe 168 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 62 bin, hizmet sektöründe 318 bin kişi arttı.

Haberin Devamı

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 3 puan artarak %29,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,6 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,9 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA SAHİP İL ARDAHAN OLDU

İşsizlik oranı en düşük il %4,0 ile Ardahan iken, işsizlik oranı en yüksek il %13,8 ile Hakkari oldu.

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK İL ARTVİN OLDU

Haberin Devamı

En yüksek istihdam oranı %58,1 ile Artvin ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %32,9 ile Hakkari ilinde oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK İL ARTVİN OLDU

En yüksek işgücüne katılma oranı %61,3 ile Artvin ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %38,1 ile Hakkari ilinde oldu.