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2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri belli oldu

12.10.2026 - 12:50 | Son Güncellenme:

Sümeyye Tuncer
#Nobel#Nobel Ekonomi Ödülü#Ekonomi

2026 Nobel Ekonomi Ödülü, makroekonomik istikrar politikalarının mikroekonomik temellerine yönelik çalışmaları nedeniyle ABD’li ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford’a verildi.

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2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün Robert E. Hall ve Michael Woodford’a verilmesine karar verdi.

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İki ekonomist, hanehalkı ve şirketlerin ekonomik kararlarından hareketle enflasyon, büyüme ve ekonomik dalgalanmaları açıklayan yeni makroekonomik modeller geliştirdi.

Yeni Keynesyen ekonomi yaklaşımının temellerini atan Hall ve Woodford’un çalışmaları, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomik durgunluklara, enflasyona ve arz şoklarına karşı daha etkili politikalar geliştirmesine olanak sağladı.

Bugün dünya genelinde merkez bankaları ve maliye otoriteleri tarafından kullanılan bu modeller, özellikle pandemi ve enerji krizleri gibi ekonomik şokların etkilerini sınırlandırmada önemli rol oynadı.

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2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri belli oldu

ROBERT E. HALL KİMDİR?

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1943 yılında ABD’de doğan Robert E. Hall, Stanford Üniversitesi’nde görev yapan Amerikalı ekonomisttir. Özellikle tüketim davranışları, işsizlik ve makroekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Hall, 1978 yılında yayımladığı araştırmasında tüketimdeki değişimlerin yeni ve öngörülemeyen bilgilere bağlı olduğunu ortaya koyarak modern tüketim teorisine önemli katkı sağladı.

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MİCHAEL WOODFORD KİMDİR?

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1955 yılında ABD’de doğan Michael Woodford, Columbia Üniversitesi’nde görev yapan Amerikalı ekonomisttir. Para politikası, enflasyon ve ekonomik istikrar alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Woodford, geliştirdiği modellerle merkez bankalarının faiz kararlarının ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına ve arz şoklarına karşı daha etkili politikalar oluşturulmasına katkıda bulundu.

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