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2026 yılı sulama tesisleri ücret tarifeleri belirlendi

28.08.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#2026 Sulama Ücretleri#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Sulama Tesisleri

Bazı sulama tesislerinden faydalananlardan bu yıl için alınacak işletme ve bakım ücretleri belli oldu.

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2026 yılı sulama tesisleri ücret tarifeleri belirlendi

2026 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Buna göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Erzurum'da Kirazlı, Elazığ'da Kuzova Pompaj, Şanlıurfa'da Viranşehir (2. Kademe) ile yüklenici firmalar tarafından işletilen Tokat'ta Alpu Barajı, Erzincan'da Davarlı, Edirne'de merkez Meriç, Kayseri'de Bünyan Sarıoğlan (Elbaşı-Karadayı), Antalya'da Kızılaliler ve Yeşilbağ, Burdur'da Yarışlı Çiftegelin, Sivas'ta Nevruz, Muğla'da Ula Akarcadere-II, Giresun'da Kutlucu, Dönençay, Alısız, Gümüşhane'de Çevrepınar, Sadak, Ceviz, Karatepe, Bayburt'ta Sarımeşe, Karabük'te Hanköy, Çanakkale'de Taşoluk tesislerinde belirlenen tarifeler kapsamında işletme ve bakım ücreti alınacak.

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Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, bitki türleri ve seralar dahil toplam 30 kategori için dekar başına 149 lira ile 3 bin 428 lira arasında değişecek. 1000 metreküp su ücreti 200 lira ile 1104 lira arasında olacak.

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İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak. Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

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İNDİRİMLER

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir öncekinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilenler için işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Çiftçilerin devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkiler (yağmurlama ve damla sulama dahil) için işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak.

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Sulama sistemi yağmurlama ve damla sulama yöntemine göre inşa edilen ve teknik koşulların (sistem işletme basıncı ve benzeri) uygun olduğu sulama tesislerinde, su ve enerji tasarrufunu teşvik etmek amacıyla sulamadan faydalanma sözleşmesinde taahhüt edilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yağmurlama ve damla sulama sistemi için belirlenen işletme ve bakım ücreti, salma sulama için belirlenen işletme ve bakım ücretinden yüzde 30 indirimli olacak.

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Bu indirim oranları, köy tüzel kişiliğinin veya mahalle muhtarlığının yalnız işletme hizmetlerine katılmaları halinde en fazla yüzde 30'a, hem işletme hem de bakım ve onarım hizmetlerine dahil olmaları durumunda en fazla yüzde 50'ye kadar uygulanabilecek.

DSİ'den izinsiz, belgesiz veya ruhsatsız şekilde yer altından çekilen suyla yapılan sulamalarda, mevzuat kapsamındaki mali ve cezai haklar saklı kalmak kaydıyla işletme ve bakım ücretinin yüzde 50'si uygulanacak. Ancak bu şekilde hesaplanan ücret dekar başına 69 liranın altında olamayacak. Çiftçilerin tamamen kendi yer altı su kuyularından suladıkları sahalarda erken ödeme indiriminden başka bir indirim uygulanamayacak. Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

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