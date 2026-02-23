'2026’da büyüme en az yüzde 3,5 olabilir'

Bessent, Fox News kanalında katıldığı "The Will Cain Show" programında değerlendirmelerde bulundu.

Bessent, dördüncü çeyrekte açıklanan %1,4’lük düşük gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışını kısmi hükümet kapanması ve ABD otomotiv sektöründeki yüksek zarar yazımlarına bağladı. Bakan, bu faktörler olmasaydı büyümenin 100 ila 200 baz puan daha yüksek olabileceğini ifade etti.

"Dördüncü çeyreğin çökmesine neden olan, tarihin en uzun kapanmasıydı" diyen Bessent, söz konusu gelişmenin geçici olduğunu ve ekonominin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergileyebileceğini belirtti.